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市场报道 | 2012年 8月 29日 星期三 03:05 BJT

〔纽约期市〕可可期货涨至九个月高点,原糖期货触底反弹最终大幅收高

路透伦敦/纽约8月28日电---可可价格周二升至九个月高位,因市场担心西非气候不一致,将损害作物生长,故而触发了新一轮空头回补.

原糖因投资者逢低买入大涨3%,早先创下11周新低.咖啡期货则进一步上涨.

伦敦12月可可期货LCCc2跳涨110英镑,或7%,收在每吨1,695英镑,为1月以来最高单日涨幅.

昨日美国可可市场大涨,英国则因银行假日休市.今天伦敦市场跟随美国市场上扬,涨幅颇高.

ICE-12月可可期货CCc2收高95美元,或3.8%,报每吨2,568美元,盘中突破关键阻力位2,501美元,为今年以来首次.这是5月初以来最高单日升幅.

"系统买盘在2,502美元水平出现.我认为空头表示放弃."Atlantic Capital Advisors商品基金首席交易员Nick Gentile称.

伦敦和纽约价格均处在去年11月迄今最高水准.

美国可可市场过去两天录得7%的涨幅,现在相对强弱指标在68,接近超买区域.

交易商忧虑2012/13年,关注西非可可的质量及单产,西非可可将在10月收割.

截至1754GMT,ICE指标10月原糖期货SBc1劲扬0.59美分,或3.02%,报每磅20.15美分.盘中一度跌至19.45美分,为6月6日迄今最低.

伦敦10月白糖期货LSUc1上涨10.5美元,或1.91%,报每吨559.9美元,此前曾触及544.50美元,是21010年8月以来最低水准.

阿拉比卡咖啡周一经历7月底至今最高单日涨幅后,进入盘整.ICE-12月阿拉比卡咖啡期货KCZ2收高0.35美分,或0.21%,报每磅1.677美元.

Liffe市场罗布斯塔咖啡期货追随纽约阿拉比卡期货上涨.11月罗布斯塔咖啡期货LRCc2收高17美元,或0.83%,报每吨2,072美元,成交量温和.(完)

--编译 洪曦;审校 利棣儿

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