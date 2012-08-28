〔纽约期市〕可可期货涨至九个月高点,原糖期货触底反弹最终大幅收高

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透伦敦/纽约8月28日电---可可价格周二升至九个月高位,因市场担心西非气候不一致,将损害作物生长,故而触发了新一轮空头回补.
原糖因投资者逢低买入大涨3%,早先创下11周新低.咖啡期货则进一步上涨.
伦敦12月可可期货LCCc2跳涨110英镑,或7%,收在每吨1,695英镑,为1月以来最高单日涨幅.
昨日美国可可市场大涨,英国则因银行假日休市.今天伦敦市场跟随美国市场上扬,涨幅颇高.
ICE-12月可可期货CCc2收高95美元,或3.8%,报每吨2,568美元,盘中突破关键阻力位2,501美元,为今年以来首次.这是5月初以来最高单日升幅.
"系统买盘在2,502美元水平出现.我认为空头表示放弃."Atlantic Capital Advisors商品基金首席交易员Nick Gentile称.
伦敦和纽约价格均处在去年11月迄今最高水准.
美国可可市场过去两天录得7%的涨幅,现在相对强弱指标在68,接近超买区域.
交易商忧虑2012/13年,关注西非可可的质量及单产,西非可可将在10月收割.
截至1754GMT,ICE指标10月原糖期货SBc1劲扬0.59美分,或3.02%,报每磅20.15美分.盘中一度跌至19.45美分,为6月6日迄今最低.
伦敦10月白糖期货LSUc1上涨10.5美元,或1.91%,报每吨559.9美元,此前曾触及544.50美元,是21010年8月以来最低水准.
阿拉比卡咖啡周一经历7月底至今最高单日涨幅后,进入盘整.ICE-12月阿拉比卡咖啡期货KCZ2收高0.35美分,或0.21%,报每磅1.677美元.
Liffe市场罗布斯塔咖啡期货追随纽约阿拉比卡期货上涨.11月罗布斯塔咖啡期货LRCc2收高17美元,或0.83%,报每吨2,072美元,成交量温和.(完)
--编译 洪曦;审校 利棣儿
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