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市场报道 | 2012年 8月 29日 星期三 06:29 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货连跌五日,因出口需求不振且土壤湿度将增加

路透8月28日电---芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二连跌第五个交易日,交易商称因对美国小麦的出口需求不振,且预计在冬麦播种前,土壤湿度将有所增加.

指标CBOT-9月软红冬麦期货WU2收跌7-1/4美分,报每蒲式耳8.54-3/4美元.

CBOT小麦期价过去五日连跌,跌幅达5%,为去年9月以来最长跌势.

飓风艾萨克带来的暴雨和洪水将缓解大面积农田的旱情,对准备种植冬麦的农户而言十分有利.

欧洲交易商称,突尼斯国有粮食机构标购15万吨制粉软麦,于11-12月付运,产地不限.

约旦国有粮食买家标购10万吨制粉小麦,于11-1月付运,产地不限.

今日小麦预估成交量为76,892口.(完)

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--编译 母红;审校 李军

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