〔全球金市〕金价因FED刺激政策期望而小涨,但若事与愿违可能下跌

* 金价接近4月迄今最高,因市场猜测美联储将公布刺激措施

* 如果贝南克言论令市场失望,黄金有可能下跌

* 黄金ETF持仓量增至纪录水准

* 市场关注:周三公布的美国第二季GDP修正值

路透纽约8月28日电---金价周二上涨,之前疲弱的美国消费者信心指数令市场进一步猜测美国联邦储备理事会(美联储, FED)将拿出新的刺激计划.但是一些分析师警告称,如果美联储未承诺将推出更多货币宽松政策,则市场可能会出现下跌.

金价因美元下跌而小幅攀升,因投资者预计美联储将在怀俄明州杰克森霍尔的央行领导人和财长年会上,暗示将推出新一轮刺激计划.美联储主席贝南克将在周五会议上发言.

分析师表示,如果贝南克未对第三轮公债购买计划(或量化宽松)作出暗示,黄金投资者料会很快解除多头仓位.

"如果贝南克的发言再度暗示,美联储还不会推出新一轮货币宽松政策,那么黄金价格料会展开盘整,并且有可能是突然性的且幅度较大(的盘整)."汇丰分析师James Steel表示.

1757GMT,现货金XAU=微涨0.1%,报每盎司1,666.01美元,在周一触及的四个半月高位1,676.45美元附近徘徊.

过去九个交易日内,金价大涨了5%.

周一期货市场结算后,一波卖盘令现货金价走低,现货价与期货价格间价差收窄.

纽约商品期货交易所(COMEX)-12月期金GCZ2下跌5.90美元,报每盎司1,669.70美元.路透初步数据显示,成交量有可能低于均值.

现货银XAG=攀升0.5%,报每盎司30.85美元.

美国8月消费者信心降至九个月最低,因美国国内对于就业市场前景愈发悲观.黄金市场人气也受到提振.

达拉斯联邦储备银行总裁费希尔表示,美联储官员仍在权衡选项,未同意采取更多刺激方案.他对新一轮宽松政策持反对意见.

尽管近几周存在不确定性,但投资者仍逐渐增持了黄金仓位.截至上周五,黄金上市交易基金(ETF)持有黄金已达到创记录的7,153万盎司,受路透追踪的多数主要ETP全面买入黄金带动.

铂金(白金)系金属投资者在近期市场上涨后获利了结.现货铂金XPT=下跌1.5%,报每盎司1,514.25美元.钯金下跌1.8%,报每盎司634.08美元.

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最新价格/ 当日 当日 低点 高点 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 GCQ2 1669.70 -5.90 -0.4 1659.10 1674.90 93,243

COMEX白银期货 SIN2 30.875 -0.173 -0.6 30.485 30.975 40,913

COMEX铂金期货 PLN2 1520.40 -32.80 -2.1 1517.50 1547.00 7,490

COMEX钯金期货 PAU2 639.70 -15.05 -2.3 634.60 653.75 4,593

现货金 XAU= 1666.01 2.41 0.1 1657.88 1672.20

现货银 XAG= 30.850 0.160 0.5 30.540 30.990

现货铂金 XPT= 1514.25 -22.85 -1.5 1521.00 1541.00

现货钯金 XPD= 634.08 -11.52 -1.8 638.27 650.51

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)

--编译 洪曦;审校 母红

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现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=