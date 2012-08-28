〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收高,受助于中国需求

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透8月28日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收涨,抹去稍早的跌幅,交易商表示,因有消息称,美国向中国出口大豆,且预期将有进一步的出口需求.
在周一触及合约高位后,大豆期货多次跌至平盘之下,因多头清盘和获利了解.
CBOT豆粕合约跟随大豆期货上扬,因担忧美国和全球高蛋白动物饲料的供应.豆油连跌第二日.
美国农业部证实,向中国出口11万吨2012/13年交割的美国大豆.
油世界称,在触及新高后,全球大豆期价升势仍有进一步上行的潜力,因供应短缺将导致未来数月出现买家争相购买的局面.
油世界称,未来数月中国将被迫削减其庞大的大豆进口规模,因乾旱导致美国和南美减产,令供应收紧.
气象学家称,飓风艾萨克带来的暴雨和洪水将缓解大面积农田的旱情,但将导致玉米,大豆和水稻的早期收割停滞.
Farm Futures Magazine的一项调查显示,美国农户2013年玉米种植面积将减少,大豆种植面积将增加.调查预计,2013年大豆种植面积为7,805万英亩,高于今年的7,610万英亩.
美国农业部周一称,美国大豆落叶率为8%,高于五年均值4%.
11月大豆期货SX2收高3-1/2美分,报17.22-1/4美元.
9月豆粕合约SMU2收高2.4美元,收报每短吨534.2美元.
9月豆油合约BOU2下滑0.18美分,报每磅55.73美分.
今日CBOT大豆期货的预估成交量为163,157口,豆粕期货为75,438口,豆油期货为91,018口.
以下为CBOT农产品期货在2002GMT价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米Cc1 789.50 -5.00 -0.6% 22.1%
CBOT大豆Sc1 1732.50 2.75 0.2% 44.6%
CBOT豆粕SMc1 534.20 2.40 0.5% 72.7%
CBOT豆油BOc1 55.73 -0.18 -0.3% 7.0%
CBOT小麦Wc1 854.75 -7.25 -0.8% 30.9%
CBOT稻米RRc1 1538.50 7.50 0.5% 5.3%
EU小麦BL2H0 260.75 0.50 0.2% 28.8%
NYMEX原油期货CLc1 96.17 0.70 0.7% -2.7%
道琼工业指数.DJI 13,103 -22 -0.2% 7.2%
现货金XAU= 1666.46 2.86 0.2% 6.6%
欧元/美元EUR= 1.2567 0.0068 0.5% -2.9%
美元指数.DXY 81.3310 -0.3270 -0.4% 1.4%
波罗的海
干散货指数.BADI 724 7 1.0% -58.3%
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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)
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--编译 母红;审校 利棣儿
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