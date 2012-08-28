〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收高,受助于中国需求

路透8月28日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收涨,抹去稍早的跌幅,交易商表示,因有消息称,美国向中国出口大豆,且预期将有进一步的出口需求.

在周一触及合约高位后,大豆期货多次跌至平盘之下,因多头清盘和获利了解.

CBOT豆粕合约跟随大豆期货上扬,因担忧美国和全球高蛋白动物饲料的供应.豆油连跌第二日.

美国农业部证实,向中国出口11万吨2012/13年交割的美国大豆.

油世界称,在触及新高后,全球大豆期价升势仍有进一步上行的潜力,因供应短缺将导致未来数月出现买家争相购买的局面.

油世界称,未来数月中国将被迫削减其庞大的大豆进口规模,因乾旱导致美国和南美减产,令供应收紧.

气象学家称,飓风艾萨克带来的暴雨和洪水将缓解大面积农田的旱情,但将导致玉米,大豆和水稻的早期收割停滞.

Farm Futures Magazine的一项调查显示,美国农户2013年玉米种植面积将减少,大豆种植面积将增加.调查预计,2013年大豆种植面积为7,805万英亩,高于今年的7,610万英亩.

美国农业部周一称,美国大豆落叶率为8%,高于五年均值4%.

11月大豆期货SX2收高3-1/2美分,报17.22-1/4美元.

9月豆粕合约SMU2收高2.4美元,收报每短吨534.2美元.

9月豆油合约BOU2下滑0.18美分,报每磅55.73美分.

今日CBOT大豆期货的预估成交量为163,157口,豆粕期货为75,438口,豆油期货为91,018口.

以下为CBOT农产品期货在2002GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 789.50 -5.00 -0.6% 22.1%

CBOT大豆Sc1 1732.50 2.75 0.2% 44.6%

CBOT豆粕SMc1 534.20 2.40 0.5% 72.7%

CBOT豆油BOc1 55.73 -0.18 -0.3% 7.0%

CBOT小麦Wc1 854.75 -7.25 -0.8% 30.9%

CBOT稻米RRc1 1538.50 7.50 0.5% 5.3%

EU小麦BL2H0 260.75 0.50 0.2% 28.8%

NYMEX原油期货CLc1 96.17 0.70 0.7% -2.7%

道琼工业指数.DJI 13,103 -22 -0.2% 7.2%

现货金XAU= 1666.46 2.86 0.2% 6.6%

欧元/美元EUR= 1.2567 0.0068 0.5% -2.9%

美元指数.DXY 81.3310 -0.3270 -0.4% 1.4%

波罗的海

干散货指数.BADI 724 7 1.0% -58.3%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

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