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货币新闻 | 2012年 8月 29日 星期三 04:15 BJT

〔国际油市〕G7称密切关注油价,准备采取行动保证供应

路透华盛顿8月28日电---七国集团(G7)财长周一敦促产油国增产,以满足需求,并警告称,准备同意释放战略石油储备来压低油价.高油价可能损及全球成长.

"我们准备呼吁国际能源署(IEA)采取适当行动,确保市场有充足、及时的供应,"G7在一份声明中称,"当前油价上涨,反映出地缘政治忧虑和部分地方供应中断.我们鼓励产油国增产以满足需求."(完)

--编译 母红;审校 李军

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