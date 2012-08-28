〔加拿大汇市〕加元/美元上涨,受美联储公布刺激政策预期推动

路透多伦多8月28日电---加元兑美元周二上扬,并重新回到上周所及的三个半月高位,受助于投资者对美国联邦储备理事会(美联储, FED)主席贝南克本周五发言的期待.

市场观察人士将密切关注贝南克在怀俄明州杰克森霍尔的讲话,从中寻找一切与美联储将在何时推出更多货币宽松政策的暗示.美联储下次政策会议将在9月12-13日召开.

近期美联储官员的言论和政策会议记录显示,联储委员会中有较大部分人准备好公布第三轮量化宽松政策--透过印钞来购买金融资产.

加元兑美元CAD=D4收在0.9878加元,或1.0124美元,高于周一北美收盘时的0.9908加元,或1.0093美元.

盘中稍早,加元/美元一度触及0.9843加元,或1.0160美元,追平上周触及的三个半月高位.

周五的加拿大国内生产总值(GDP)数据也受关注,预计该数据料疲弱.(完)

--编译 洪曦;审校 母红

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