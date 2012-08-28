〔加拿大汇市〕加元/美元上涨,受美联储公布刺激政策预期推动

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透多伦多8月28日电---加元兑美元周二上扬,并重新回到上周所及的三个半月高位,受助于投资者对美国联邦储备理事会(美联储, FED)主席贝南克本周五发言的期待.
市场观察人士将密切关注贝南克在怀俄明州杰克森霍尔的讲话,从中寻找一切与美联储将在何时推出更多货币宽松政策的暗示.美联储下次政策会议将在9月12-13日召开.
近期美联储官员的言论和政策会议记录显示,联储委员会中有较大部分人准备好公布第三轮量化宽松政策--透过印钞来购买金融资产.
加元兑美元CAD=D4收在0.9878加元,或1.0124美元,高于周一北美收盘时的0.9908加元,或1.0093美元.
盘中稍早,加元/美元一度触及0.9843加元,或1.0160美元,追平上周触及的三个半月高位.
周五的加拿大国内生产总值(GDP)数据也受关注,预计该数据料疲弱.(完)
--编译 洪曦;审校 母红
全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS
汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]
国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]
所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]
汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]
美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]
欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]
人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN]
现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。