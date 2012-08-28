〔加拿大股市〕收跌,但银行股上涨

路透多伦多8月28日电---加拿大主要股指周二收跌,近期上涨后,市场渐露疲态.但金融股因满地可银行(BMO.TO)公布强劲季度业绩并增加派息而上扬.

金融股是10大类股中唯一上涨的板块.能源和材料股重压市场.

对美国联邦储备理事会(FED,美联储),欧洲央行和其他主要央行将出台刺激举措的希望提振股市近期攀升.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收跌38.92点,或0.32%,报12,009.90点.

Action Economics的市场策略师Fergal Smith称,加拿大股市8月多数时间走高,投资者目前静待本周稍后在怀俄明州杰克森霍尔举行的全球主要央行领导人年会,并关注德国宪法法院9月12日对欧元区永久性救助基金的裁决.(完)

--编译 母红;审校 李军

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