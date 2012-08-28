〔美国股市〕日本公司ADR跌幅居前,受政府调降成长预估拖累

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透纽约8月28日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周二小幅下跌,日本公司的ADR跌幅居前,此前日本政府调降经济前景预估.
日本政府周二调降对该国出口导向型经济的评估,为2011年10月以来首见,因全球经济成长放缓,令出口和工业生产承受压力,且危及复苏前景.政府表示,美国和中国经济减速,加上欧债危机,造成这次的下调.[ID:nSB1746552]
在纽约交易中,日本PanasonicPC.N跌2.1%,至6.92美元;本田汽车(HMC.N)下滑1.4%,至32.54美元;索尼(SNE.N)下跌1.3%,报11.49美元.
在其他下挫的ADR中,电信集团诺基亚(Nokia)(NOK.N)挫跌6.8%,至3.03美元.苹果要求禁止销售竞争对手三星电子(005930.KS)的手机,诺基亚能否立即从中受益尚不明朗.
纽约梅隆银行ADR指数.BKADR小跌0.1%.标准普尔500指数.SPX.INX亦微跌0.1%.
纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR小涨0.02%;泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌0.7%.
纽约梅隆银行亚洲ADR指数.BKAS下跌0.3%,拉美ADR指数.BKLA下滑0.1%.(完)
--编译 肖群英;审校 张涛
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