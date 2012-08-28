〔美国股市〕日本公司ADR跌幅居前,受政府调降成长预估拖累

路透纽约8月28日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周二小幅下跌,日本公司的ADR跌幅居前,此前日本政府调降经济前景预估.

日本政府周二调降对该国出口导向型经济的评估,为2011年10月以来首见,因全球经济成长放缓,令出口和工业生产承受压力,且危及复苏前景.政府表示,美国和中国经济减速,加上欧债危机,造成这次的下调.[ID:nSB1746552]

在纽约交易中,日本PanasonicPC.N跌2.1%,至6.92美元;本田汽车(HMC.N)下滑1.4%,至32.54美元;索尼(SNE.N)下跌1.3%,报11.49美元.

在其他下挫的ADR中,电信集团诺基亚(Nokia)(NOK.N)挫跌6.8%,至3.03美元.苹果要求禁止销售竞争对手三星电子(005930.KS)的手机,诺基亚能否立即从中受益尚不明朗.

纽约梅隆银行ADR指数.BKADR小跌0.1%.标准普尔500指数.SPX.INX亦微跌0.1%.

纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR小涨0.02%;泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌0.7%.

纽约梅隆银行亚洲ADR指数.BKAS下跌0.3%,拉美ADR指数.BKLA下滑0.1%.(完)

--编译 肖群英;审校 张涛

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