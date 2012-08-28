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货币新闻 | 2012年 8月 29日 星期三 06:27 BJT

《美国重要政经日程》--8月29日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1230 - 商务部公布第二季国内生产总值(GDP)环比年率修正值和第二季企业获利初值.

1400 - 全美不动产协会(NAR)公布7月成屋待完成销售指数.

1530 - 财政部标售18天期现金管理国库券(cash management bills).

1700 - 财政部标售五年期公债.

1800 - 美联储发表经济景气报告褐皮书.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 张涛

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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