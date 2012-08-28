〔纽约汇市〕欧元兑美元上涨,市场静待贝南克讲话和ECB计划(更新版)

(新增文末汇率表格)

* 本周五贝南克的讲话料将令市场继续预期美联储将放宽政策

* 欧元上涨,德拉吉将不会出席杰克森霍尔会议

* 欧元兑美元仍然接近七周高位

路透纽约8月28日电---欧元兑美元周二上涨,为三天来首次,因寄望欧洲央行(ECB)将买入公债遏制债务危机,且预期美国联邦储备理事会(美联储,FED)将进一步放宽政策,提振欧元上扬.

投资人静待未来几天和几周的事件发展,包括美联储主席贝南克周五将发表讲话,欧洲央行政策会议将在9月6日举行,及德国宪法法院将于9月12日就批准欧元区永久救助基金作出裁决.

贝南克在杰克森霍尔央行总裁会议上的讲话料将令市场继续臆测美联储将出台第三轮购债计划,尽管他的讲话可能使市场仍要猜测这一行动的时机.如此的额外货币刺激措施将不利美元,因它等同印钞.

"谨记欧元第三季迄今的反弹并不会如一些人原先所希望的强劲,且在9月美联储会议举行前,仍有许多数据公布,"纽约梅隆银行高级汇市策略师Michael Woolfolk说.

"如果贝南克的讲话确定美联储将进一步放宽货币政策,或他就量化宽松政策发表言论,那将被视作不利美元,有利风险交易."

根据路透数据,欧元兑美元EUR=升0.5%,至1.2567美元,稍早触及1.2576美元日内高位,和上周四触及的1.2589七周高位距离不远.

交易商说,流动性低,且欧元的涨势受助于一大型美国投资银行买入执行价在1.2675美元的一个月欧元/美元期权,暗示欧元未来几周可能升至这些水平.

"有很大规模的欧元看涨期权买入,这是欧元上涨的催化剂,但我认为,本周欧元将在区间交投,"ETX Capital首席外汇经纪Richard Wiltshire说.

"在我们听到杰克森霍尔会议传来一些令市场感兴趣的消息前,所有人都将会观望.欧元区的负面消息似乎略为缓和."

**对ECB的期望**

周二有消息称,欧洲央行总裁德拉吉因公务繁忙而取消了出席杰克森霍尔年会.德拉吉需为下周主要的政策制定会议作准备.该消息也为欧元提供助力.

"市场对此的解读,是(德拉吉)将忙于敲定未来几周将公布的政策计划的细节."富国银行外汇策略部门主管Nick Bennenbroek称.

美元兑日圆JPY=下跌0.2%,报78.51日圆,陷入78.77-78.44日圆的窄幅区间.

澳元兑美元AUD=触及近五周低位,因中国经济放缓忧虑.

自上周美联储最新政策会议记录暗示,联储或很快推出新一轮刺激计划后,美元对包括欧元在内的多数主要货币均承压.

Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner对结果或令人失望的风险提出了警告.

"鉴于市场的预期仍非常高,(结果)令人失望的风险也较高.若美联储未公布QE3,或者欧洲央行的计划大打折扣,那么都会让欧元陷入脆弱境地."他说.

市场人士亦削减了美元多头押注,此前有媒体报导称,美国债信评等有可能遭到调降.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2564 1.2499 +0.52 -2.94 1.2945

美元/日圆 JPY= 78.50 78.72 -0.28 +2.03 76.94

欧元/日圆 EURJPY= 98.62 98.41 +0.21 -0.94 99.56

美元/瑞郎 CHF= 0.9556 0.9605 -0.51 +1.92 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5816 1.5792 +0.15 +1.81 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9882 0.9904 -0.22 -3.05 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0372 1.0369 +0.03 +1.44 1.0225

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2007 1.2008 -0.01 -1.13 1.2144

欧元/英镑 EURGBP= 0.7942 0.7912 +0.38 -4.65 0.8329

新西兰元/美元 NZD= 0.8043 0.8083 -0.49 +3.33 0.7784

美元/挪威克朗 NOK= 5.8282 5.8350 -0.12 -2.48 5.9766

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.3226 7.2955 +0.37 -5.37 7.7379

美元/瑞典克朗 SEK= 6.6014 6.5912 +0.15 -4.16 6.8878

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.3029 8.2431 +0.73 -6.85 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 利棣儿/洪曦;审校 李军

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