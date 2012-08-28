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货币新闻 | 2012年 8月 29日 星期三 06:54 BJT

〔美国经济〕6月房价攀升,但消费者信心意外下滑

* 6月房价连续第五个月攀升

* 8月消费者信心意外下滑

* 未来12个月通胀预期上升

路透纽约8月28日电---美国6月房价连续第五个月攀升,是房屋市场状况改善的最新迹象.目前房屋市场复苏正在增强.

不过周二公布的8月消费者信心恶化至九个月低点,仍在暗示人们整体经济仍脆弱,因美国民众对企业和劳动力市场前景感到越发悲观.

房屋市场的表现一直是个亮点,房价自2月以来便逐步趋稳,表明长期受困的楼市终于好转.

不过由于房屋市场仍面临着多个阻碍,其中包括房屋的止赎以及很多房主资不抵债,料复苏步伐将缓慢.

6月标准普尔/Case-Shiller房价指数经季节调整后较前月上升0.9%,高于分析师预估的增长0.5%.

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