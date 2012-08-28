《综述》西班牙第二季经济衰退加剧,考虑申请更多救助

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
* 第二季GDP终值为较前季下滑0.4%
* GDP终值较上年同期下降1.3%,降幅高于初值
* 实施更多撙节举措将损及未来经济成长
* 财政部将于9月6日标售36亿欧元公债
* 西班牙重要地区加泰罗尼亚向中央政府申请50亿欧元信贷额度
路透马德里8月28日电---周二公布的数据显示,西班牙经济衰退加深,储户们纷纷从银行提取现金,与此同时,该国经济上最重要的地区加泰罗尼亚(Catalonia)称,需要从中央政府获得大笔援助.
今年第二季西班牙经济衰退愈加严重,且随着该国为应对欧债危机而采取多项紧缩措施,导致商品和服务需求下滑,西班牙经济形势将会趋于恶化.
7月消费者和企业从西班牙银行业者提款的活动加剧,7月末民间部门的存款较上月减少约5%,从6月末的1.583万亿(兆)欧元降至1.509万亿欧元(1.896万亿美元).
分析师相信,随着撙节措施导致该国经济衰退进一步加深,西班牙将不可避免地很快请求欧洲救助,以协助压低其债务成本.
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。