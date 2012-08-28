《综述》西班牙第二季经济衰退加剧,考虑申请更多救助

* 第二季GDP终值为较前季下滑0.4%

* GDP终值较上年同期下降1.3%,降幅高于初值

* 实施更多撙节举措将损及未来经济成长

* 财政部将于9月6日标售36亿欧元公债

* 西班牙重要地区加泰罗尼亚向中央政府申请50亿欧元信贷额度

路透马德里8月28日电---周二公布的数据显示,西班牙经济衰退加深,储户们纷纷从银行提取现金,与此同时,该国经济上最重要的地区加泰罗尼亚(Catalonia)称,需要从中央政府获得大笔援助.

今年第二季西班牙经济衰退愈加严重,且随着该国为应对欧债危机而采取多项紧缩措施,导致商品和服务需求下滑,西班牙经济形势将会趋于恶化.

7月消费者和企业从西班牙银行业者提款的活动加剧,7月末民间部门的存款较上月减少约5%,从6月末的1.583万亿(兆)欧元降至1.509万亿欧元(1.896万亿美元).