《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月28日

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 56.06 +0.38 +0.68 1427218
搜狐 (SOHU.O) 40.90 -0.31 -0.75 636949
网易 (NTES.O) 51.37 +0.11 +0.21 433379
百度 (BIDU.O) 120.62 +3.72 +3.18 8268274
亚信科技 ASIA.O 12.00 +0.01 +0.08 98600
侨兴环球电话 XING.O 0.00 +0.00 +0.00 0
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 14.31 -0.07 -0.49 929937
联电 (UMC.N) 2.05 -0.01 -0.49 48460
日月光 (ASX.N) 3.65 -0.03 -0.82 216421
矽品精密 (SPIL.O) 5.56 -0.01 -0.18 850214
和信超媒体 (GIGM.O) 1.08 +0.00 +0.00 16943
友达 (AUO.N) 3.00 -0.04 -1.32 139236
中华电信 (CHT.N) 29.89 -0.09 -0.30 35988
台湾国际航电 (GRMN.O) 40.50 +0.22 +0.55 597794
香港
中国移动 (CHL.N) 54.02 +0.24 +0.45 155679
中国联通 (CHU.N) 16.63 -0.01 -0.06 238033
中国电信 (CHA.N) 56.44 -0.06 -0.11 14887
中芯国际 (SMI.N) 1.96 +0.02 +1.03 35941
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.78 +0.01 +0.27 2476
(完)
--整理 张涛
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
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