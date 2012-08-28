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亚洲 | 2012年 8月 29日 星期三 06:27 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月28日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 56.06 +0.38 +0.68 1427218

搜狐 (SOHU.O) 40.90 -0.31 -0.75 636949

网易 (NTES.O) 51.37 +0.11 +0.21 433379

百度 (BIDU.O) 120.62 +3.72 +3.18 8268274

亚信科技 ASIA.O 12.00 +0.01 +0.08 98600

侨兴环球电话 XING.O 0.00 +0.00 +0.00 0

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 14.31 -0.07 -0.49 929937

联电 (UMC.N) 2.05 -0.01 -0.49 48460

日月光 (ASX.N) 3.65 -0.03 -0.82 216421

矽品精密 (SPIL.O) 5.56 -0.01 -0.18 850214

和信超媒体 (GIGM.O) 1.08 +0.00 +0.00 16943

友达 (AUO.N) 3.00 -0.04 -1.32 139236

中华电信 (CHT.N) 29.89 -0.09 -0.30 35988

台湾国际航电 (GRMN.O) 40.50 +0.22 +0.55 597794

香港

中国移动 (CHL.N) 54.02 +0.24 +0.45 155679

中国联通 (CHU.N) 16.63 -0.01 -0.06 238033

中国电信 (CHA.N) 56.44 -0.06 -0.11 14887

中芯国际 (SMI.N) 1.96 +0.02 +1.03 35941

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.78 +0.01 +0.27 2476

(完)

--整理 张涛

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