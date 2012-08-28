全球外汇市场8月29日主要消息

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
(除特别说明外,均为GMT时间)
0130 - 澳洲第二季建筑完工价值
-- - 德国消费者物价指数(CPI)和消费者物价调和指数(HICP)8月初值
0645 - 法国8月企业景气指数
0700 - 瑞士8月KOF领先指标
0800 - 意大利6月零售销售
1100 - 美国抵押贷款指数
1200 - 挪威央行利率决定
1230 - 美国国内生产总值(GDP)环比年率第二季修正值
1230 - 美国第二季企业获利
1400 - 美国7月成屋待完成销售指数
1800 - 美国联邦储备理事会(FED,美联储)褐皮书
2145 - 新西兰7月建筑许可
2350 - 日本资本流动数据
2350 - 日本7月零售销售
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张荻;审校 张涛
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