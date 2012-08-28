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亚洲 | 2012年 8月 29日 星期三 06:43 BJT

全球外汇市场8月29日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

0130 - 澳洲第二季建筑完工价值

-- - 德国消费者物价指数(CPI)和消费者物价调和指数(HICP)8月初值

0645 - 法国8月企业景气指数

0700 - 瑞士8月KOF领先指标

0800 - 意大利6月零售销售

1100 - 美国抵押贷款指数

1200 - 挪威央行利率决定

1230 - 美国国内生产总值(GDP)环比年率第二季修正值

1230 - 美国第二季企业获利

1400 - 美国7月成屋待完成销售指数

1800 - 美国联邦储备理事会(FED,美联储)褐皮书

2145 - 新西兰7月建筑许可

2350 - 日本资本流动数据

2350 - 日本7月零售销售

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张荻;审校 张涛

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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