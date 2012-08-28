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亚洲 | 2012年 8月 29日 星期三 06:58 BJT

〔全球航运〕波罗的海运价指数续涨,因大西洋地区船运活动上升

路透8月28日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周二连续第五日上涨,受助于大西洋地区船运活动增加.

波罗的海乾散货运价指数上涨7点,或0.98%至724点.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI攀升5.16%,至1,182点.

海岬型船舶日均获利增加约348美元,至3,275.

波罗的海巴拿马型船舶运价指数.BPNI下跌1.93%至812点.日均获利下降126美元至6,460.(完)

--编译 张荻;审校 张涛

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