〔货币市场〕交易商预计美联储将维持利率不变直到2015年

路透纽约8月28日电---交易商周二押注美联储(FED)将可能延长近零利率政策直到2015年,以配合可能出台的量化宽松措施,刺激疲软的美国经济.

交易商集中关注美联储主席贝南克周五的讲话,他们希望贝南克能暗示央行将出台更多大规模购债形式的刺激措施,即所谓的第三轮量化宽松(QE3).

"市场预期,美国将承诺维持近零利率直到2015年6月,"LPL Financial固定收益策略师Anthony Valeri周二表示.

美国联邦公开市场委员会(FOMC)将在9月12-13日举行政策会议.

"对美联储实施QE3的预期在推动整个收益率曲线,"ING投资管理公司的固定收益宏观主管Rob Robis说.

较长期美国公债收益率自上周触及三个月高位以来已下跌0.25个百分点,之前FOMC的7月31-8月1日政策会议记录显示,决策者准备好"很快"实施新一轮刺激措施.

货币市场对美联储会议记录的反应比较平淡,因为多数短期借款利率自2008年12月美联储采取近零利率政策以来被锁定在0-0.25%的区间.

期货市场表明,交易商预期美联储将维持目标联邦基金利率区间至2015年中期,时间比目前承诺的2014年底更久远.

2014年12月联邦基金利率期货FFZ4周二涨2个基点,报99.675,为逾三周高位.

其它主要美元利率日内涨跌不一.

附买回协议隔夜利率持稳于0.21%.附买回协议是华尔街融资的主要来源,金融机构使用美国公债和其它投资产品作抵押获得现金.

三个月美元伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)跌至0.42275%,为2011年10月以来最低,该利率下跌的部分原因是预期欧洲政界人士和决策者将提出应对欧债危机的大胆计划.

不过,美国国库券走跌,因为近期新债供应增加的同时,需求却清淡.

美国财政部标售出400亿美元一个月期国库券US1MTWI=TWEB,得标利率为0.120%,创2011年3月以来最高.(完)