〔国际油市〕艾萨克飓风来势汹汹,美国墨西哥湾石油生产削减逾90%

* 石油生产商削减美国墨西哥湾地区93%的产量
* 艾萨克增强为飓风,逼近路易斯安那
* 专家认为能源生产基础设施受损的可能性不大
* 艾萨克将提高美国释出战略石油储备的可能性--分析师
路透休斯敦8月28日电---周二由于飓风艾萨克向路易斯安那州沿岸逼近,美国墨西哥湾石油产量下降逾90%,沿岸炼厂亦纷纷关闭生产.
政府数据显示,海上石油日产量较平时减少130万桶.该地区海上天然气产量减少三分之二,炼厂和港口关闭也加剧了供应中断情况.
上述关闭都属预防措施,多数能源分析师预计艾萨克不会给该地区能源生产基础设施造成严重破坏.美国原油期货CLc1周二升幅不足1%,汽油期货RBU2和天然气期货NGU2价格均下跌,显示能源交易商并不认为会出现长期停产.
美国国家飓风中心(U.S. National Hurricane Center)称,截至周二1816GMT,艾萨克在距离海岸线89公里处的最大持续风速为每小时120公里,已达到一级飓风标准,属于较低级别.
"根据当前的预估,艾萨克似乎不大可能对基础设施造成严重破坏,应该不会像(2005年)卡崔娜飓风那样对美国的炼油和石油生产造成长期影响,"莱斯大学贝克研究所能源专家Amy Jaffe说.
美国安全和环境执法局(Bureau of Safety and Environmental Enforcement,BSEE)称,截至周二下午,墨西哥湾地区海上石油生产减少93.3%,周一时为减少78%.通常该地区的石油产量占全国23%.
美国能源部称,截至周二,艾萨克飓风已导致海湾地区约12%(合每日93.6万桶)的炼油产能关闭,少于周一该部门估计的每日132万桶.
专家认为,供应中断可能促使美国政府在未来几周释出战略石油储备.美国战略石油储备的储存能力可达7.27亿桶,目前储量为6.96亿桶.(完)
--编译 郑茵;审校 张涛