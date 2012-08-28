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亚洲 | 2012年 8月 29日 星期三 07:51 BJT

《中国报摘》--金融时报8月29日

* 头版头条:

--制度改革奠定中国资本市场发展基础.中国资本市场正从"新兴加转轨"向成熟市场方向转变,关键特征之一便是多层次的框架结构初具雏形,而中国经济由大转强,亦倒逼资本市场由大转强,在这一转变中,弥补制度的缺陷仍然是必不可少的途径之一.

* 其他:

--中国银行业发布的银团贷款行业发展报告显示,截至去年末,中国银行业协会银团贷款与交易专业委员会全体成员单位的银团贷款余额高达3.02万亿元,同比增长22%,比2006年提高了6倍多.

--继上周工行(601398.SS)(1398.HK)、农行(601288.SS)(1288.HK)下调外汇存款利率之后,中行(601988.SS)(3988.HK)亦宣布自8月27日起执行新的外币存款利率,显示大行避免息差收窄保盈利.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李文科; 审校 杨淑祯

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