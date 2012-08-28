《中国报摘》--金融时报8月29日

--制度改革奠定中国资本市场发展基础.中国资本市场正从"新兴加转轨"向成熟市场方向转变,关键特征之一便是多层次的框架结构初具雏形,而中国经济由大转强,亦倒逼资本市场由大转强,在这一转变中,弥补制度的缺陷仍然是必不可少的途径之一.