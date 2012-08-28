《中国报摘》--金融时报8月29日

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
* 头版头条:
--制度改革奠定中国资本市场发展基础.中国资本市场正从"新兴加转轨"向成熟市场方向转变,关键特征之一便是多层次的框架结构初具雏形,而中国经济由大转强,亦倒逼资本市场由大转强,在这一转变中,弥补制度的缺陷仍然是必不可少的途径之一.
* 其他:
--中国银行业发布的银团贷款行业发展报告显示,截至去年末,中国银行业协会银团贷款与交易专业委员会全体成员单位的银团贷款余额高达3.02万亿元,同比增长22%,比2006年提高了6倍多.
--继上周工行(601398.SS)(1398.HK)、农行(601288.SS)(1288.HK)下调外汇存款利率之后,中行(601988.SS)(3988.HK)亦宣布自8月27日起执行新的外币存款利率,显示大行避免息差收窄保盈利.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李文科; 审校 杨淑祯
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。