〔金砖国家〕8月28日股汇市收盘纵览

路透8月29日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月28日(周二)走势纵览.
MSCI新兴市场指数.MSCIEF收低0.43%,报956.76点.
中国股市:沪综指周二缩量小幅收升.宝钢股份(600019.SS)打响蓝筹回购"第一枪"股票封住涨停刺激钢铁板块上涨,投资者并押注其他蓝筹股有类似回购举措,大盘在石油银行类股带领下出现反弹.沪综指.SSEC收报2,073.154点,涨17.446点,或0.85%.今日沪市A股成交金额420亿元人民币,上日为478亿元.[.SSCN]
香港股市:勉强录得三个交易日内的首个涨幅,但成交接近2012年低位,因投资者大多离场观望,即将在美国举行的全球央行总裁会议或提供刺激措施方面的线索.恒生指数.HSI扭转早盘跌势,收高0.1%,报19,811.8点.恒生国企指数.HSCE收低0.2%,至9,521.8点.[.HKCN]
中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周二收盘转而上涨,虽然早盘走势淡静,但尾盘时分在国际汇市欧元EUR=涨势带动下,国内美元多头受到打压,午后客盘结汇需求也偏多,均提振人民币走势.流动性充裕等因素导致的境内美元人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS升水维持在高位,为1,275点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.4805元.[CNY/CN][ID:nSB1748090]
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印度股市:连续第三个交易日收低,市场传言季度增长数据可能低于预期,再次打击银行类股.Jindal Steel等钢铁股延续跌势,因投资者担忧需求放缓.指标股指BSE指数.BSESN收跌0.27%,至17,631.71点,连续第三个交易日收低.不过本月迄今仍上涨2.3%.[.BO][ID:nL4E8JS3AU]
印度汇市:收盘近持平,终止两日连跌,因欧元涨势提供支撑.不过,印度国内经济放缓担忧继续令卢比承压.印度卢比兑美元INR=D2收报55.6650/6750,周一收报55.69/70.[INR/][ID:nL4E8JS3IO]
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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,428.880点.MSCI明晟俄罗斯指数.MIRU00000PUS收跌0.57%至767.29点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌0.53%至32.0200;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.92%,报40.2400.
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巴西股市:收涨,等待主要央行推出经济刺激政策的投资者,逢低买入之前下跌的住宅营建商类股.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP终止连续三日下跌,收高0.51%至58,406.40点.[ID:nL2E8JSDAO]
巴西汇市:巴西雷亚尔兑美元BRBYBRL=收跌0.74%,报2.0455,部分投资者臆测,继上周三降息之后,央行可能暗示会进一步宽松货币政策.雷亚尔盘中最多曾下跌1%.[ID:nL2E8JS90I]
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南非股市:脱离纪录收盘位收低,黄金矿商Harmony(HARJ.J)大跌逾7%拖累大盘,因投资者愈发担忧发生在铂(白金)矿的劳工问题会蔓延到其他行业.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收低0.41%,至31,521.84点.综合指数.JALSH收跌0.36%至35,767.70点.[.J][ID:nL6E8JSCZK]
南非汇市:南非兰特兑美元反弹,之前受经济增长前景忧虑打击下跌.午盘欧元强势,推动兰特兑美元走强.截至1615GMT,兰特兑美元ZAR=D3上涨0.6%,报8.3870,由盘中稍早的低点8.4550反弹.[ZAR/][ID:nL6E8JSHYZ](完)
--编译 李春喜;审校 张涛