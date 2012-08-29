《中国报摘》--中国证券报8月29日

* 头版头条:

--上海证交所总经理张育军表示,该所将适时颁布机构投资者创新服务指引,希望阳光私募这样的专业投资机构能在交易所注册,交易所可提供理财产品挂牌,报价等服务,甚至条件成熟时,一些专业投资机构可以上市.

* 其他:

--北京中关村将建设国家科技金融创新中心,拓宽科技企业直接融资渠道,支持符合条件的优秀科技企业发行上市.

--评论文章称,从调控机理和效果上看,逆回购无法取代降低准备金率的效用.

--中国国航(601111.SS)(0753.HK)拟发行不超过100亿元人民币公司债,其中今年底前拟发行规模不超过50亿元.

--上港集团(600018.SS)半年报显示,公司1-6月实现营业收入136.46亿元,同比增长29.33%;实现净利润22.53亿元,同比减少9.52%.

--保利协鑫(3800.HK)宣布,拟在山西大同建设的310MW地面光伏电站和30MW屋顶光伏电站获得国家能源局批准,并开始前期工作.若自有资金投入占比30%,该项目至少需要10亿元的初始投资.

--阿迪达斯(ADSGn.DE)首席执行总裁赫伯特·海纳认为,中国是阿迪达斯全球第二大市场,更是集团成功的关键驱动力.公司计划年内新开店500家,公司目标是在一线城市主攻核心运动品类,并稳步扩展至低线城市,从而到2015年保持中国市场每年两位数的增长.(完)

--整理 林琦; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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