《中国报摘》--其他报纸重要消息8月29日

**上海证券报**

--首批创业板上市公司实际控制人所持股份即将在10月底解禁,深圳证券交易所日前出台新规,强化减持信息披露,要求大股东大宗减持须提前2个交易日预告,从而对实际控制人减持进行约束.

--67家基金公司旗下1,085只基金上半年合计盈利997.56亿元人民币,这也成为2010年以来基金"最赚钱的上半年".不过,基金行业整体的管理费收入持续下滑,而基金用于营销的尾随佣金支出比例却再次攀高,令基金行业的经营境况更加艰难.

--上海证交所副总经理刘世安呼吁,应充分发挥银行间市场和交易所市场的各自优势,建立统一互联的交易平台,统一的托管结算后台,多层次的市场体系,多元投资的投资者群体和集中的监管架构.

--信安环球投资公司宣布其获得中国外管局1.5亿美元QFII额度,这部分额度将直接投资内地A股市场.

--中化集团昨宣布,经国务院批准,国家发改委近日正式批复核准中化泉州1,200万吨/年炼油项目.

--潍柴集团正式完成对全球最大豪华游艇制造商法拉帝集团的战略重组,山东重工集团董事长、潍柴集团董事长谭旭光表示,目前双方已经达成共识,拟将游艇资产择机上市,上市地点包括香港和欧洲,但不会在A股上市.

**人民日报**

--评论员文章称,要进一步抓好政策贯彻落实,保持宏观政策的连续性和稳定性,及时发现苗头性、倾向性问题,增强调控的前瞻性、针对性、有效性,必须全国"一盘棋".

--北京时间28日2时40分左右,受台风"布拉万"影响,两艘中国籍渔船"粤江城渔"91104号和"粤江城渔"91105号在济州岛西归浦市和顺港东部防护堤以南1.8公里处触礁.两艘船上共有33人,截至记者发稿时,已有5人遇难,10人失踪,18人获救.

--国家海洋局近日透露,中国海域无人机遥感监测试点工作已经步入收尾阶段.下一步计划在全国11个沿海省(区、市)各建设一个无人机基地,负责监测省内管辖的海域,届时中国沿海各地海域将实施无人机遥感监测.

--国务院发展研究中心宏观经济研究部部长余斌称,当前经济增长持续回落、明显偏离过去的平均增速,一定程度上也反映了中国经济增长从过去的高速增长阶段向中速增长阶段的转换.在经过三十多年国民经济持续高速增长之后,支撑经济增长的基础性条件发生变化,中国中长期潜在经济增长趋于下降.

**第一财经日报**

--自知情人士处获悉,天合光能(TSL.N)、尚德STP.N和阿特斯(CSIQ.O)已联名向江苏省政府发出恳求信,恳请后者尽快向国务院和相关部门汇报,尽最大努力争取阻止欧盟反倾销立案,以避免太阳能产业遭遇毁灭性打击.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 林琦/李文科; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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