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亚洲 | 2012年 8月 29日 星期三 08:57 BJT

〔韩国汇市〕韩元盘初上涨终止三日跌势,韩债上升

路透首尔8月29日电---韩元兑美元KRW=周三小涨,终止连续三日跌势,追随欧元/美元涨势,因市场押注欧洲央行(ECB)将很快采取行动应对欧债危机.

截止0025GMT,韩元兑美元KRW=KFTC报1,134.1,周二本地市场收报1,136.7.

韩国综合股价指数.KS11几乎持平,报1,916.53点.

9月三年期公债期货KTBc1上升0.06点,至106.17点.

在周三开市前,韩国央行公布,7月经季节调整后经常帐盈余升至逾14年高位,大多归因于国内经济疲弱导致的进口下降.[ID:nSB1746522]

韩国央行寄望今年未经季节调整经常帐盈余200亿美元,目前预计到年底将超越目标.今年1-7月累计的经常帐盈余达198.5亿美元.

0025GMT 上日收市价

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韩元/美元KRW= 1,134.1 1,136.7

日圆/韩元JPYKRW=R 14.4170/381 14.4654/779

韩国公债期货KTBc1* 106.17 106.11

韩国综合股价指数.KS11 1,916.53 1,916.33

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* 为三年期公债近月期约报价.(完)

(附注: 韩元即港台惯用的韩圜)

--编译 肖群英;审校 戴素萍

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