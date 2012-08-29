〔韩国汇市〕韩元盘初上涨终止三日跌势,韩债上升

路透首尔8月29日电---韩元兑美元KRW=周三小涨,终止连续三日跌势,追随欧元/美元涨势,因市场押注欧洲央行(ECB)将很快采取行动应对欧债危机.
截止0025GMT,韩元兑美元KRW=KFTC报1,134.1,周二本地市场收报1,136.7.
韩国综合股价指数.KS11几乎持平,报1,916.53点.
9月三年期公债期货KTBc1上升0.06点,至106.17点.
在周三开市前,韩国央行公布,7月经季节调整后经常帐盈余升至逾14年高位,大多归因于国内经济疲弱导致的进口下降.[ID:nSB1746522]
韩国央行寄望今年未经季节调整经常帐盈余200亿美元,目前预计到年底将超越目标.今年1-7月累计的经常帐盈余达198.5亿美元.
0025GMT 上日收市价
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韩元/美元KRW= 1,134.1 1,136.7
日圆/韩元JPYKRW=R 14.4170/381 14.4654/779
韩国公债期货KTBc1* 106.17 106.11
韩国综合股价指数.KS11 1,916.53 1,916.33
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* 为三年期公债近月期约报价.(完)
(附注: 韩元即港台惯用的韩圜)
--编译 肖群英;审校 戴素萍
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