《新兴市场重要经济事件预告》--8月29日-9月5日

(除特别说明外,均为GMT时间)
8月29日(三)
第比利斯--格鲁吉亚(乔治亚)央行举行货币政策委员会会议.
莫斯科--亚太经合组织(APEC)副财长和央行副行长会议.
基辅--国际货币基金组织(IMF)小组访问乌克兰,讨论2013年预算、能源部门改革和社会事业的技术因素(至9月5日).
纽约--印度央行总裁苏巴拉奥在亚洲学会发表演讲,题为"印度央行:面临的一些政策挑战"(1215).
巴西利亚--巴西央行宣布利率决议(1100).
萨拉热窝(塞拉耶佛)--波斯尼亚议会就2012年预算修正案进行表决.
8月30日(四)
华盛顿--布鲁金斯学会-国际治理创新中心(CIGI)-G24(24国国际货币政策事务及发展政府间组织)高层研讨会,主题为配额改革.
华盛顿--印度央行总裁苏巴拉奥在美国-印度商会(USIBC)-私营部门会议上发表演讲(1015).
莫斯科--亚太经合组织(APEC)财政部长级会议.
首尔--韩国央行发表有关北韩(朝鲜)经济政策的研究报告(0300).
奥地利阿尔巴赫--罗马尼亚央行副总裁Cristian Popa在2012年阿尔巴赫金融市场座谈会,发表主旨演说(1430).
基希涅夫(基西纳乌)--摩尔多瓦央行货币政策会议.
圣保罗--巴西财政部长曼特加在Apimec第22届年度峰会上,就未来几年巴西经济前景和金融分析师角色发表演讲(1200).
8月31日(五)
日内瓦--世界贸易组织(WTO)争端解决机构(DSB)会议.
圣地亚哥--智利央行公布8月议息会议的会议纪录(1230).
9月1日(六)
金边--第44届东南亚国家联盟(ASEAN)经济部长及相关会议,第14届东盟-湄公河流域开发合作(AMBDC)部长级会议,以及第四届湄公河-日本经济部长会议(最后一日).
9月2日(日)
俄罗斯符拉迪沃斯托克--亚太经合组织2012年领导人周(至9月9日).
9月3日(一)
暂无重要经济事件.
9月4日(二)
华沙--波兰央行货币政策委员会会议(至9月5日).
坎帕拉--乌干达央行发表货币政策声明.
基辅--国际货币基金组织(IMF)代表团访问乌克兰,商讨2013年预算、能源业改革和社会计划的技术内容(至9月5日).
圣地亚哥--智利央行发表季度货币政策报告(IPoM).
9月5日(三)
曼谷--泰国央行宣布利率决定(0730).
俄罗斯符拉迪沃斯托克--第24届亚太经合组织部长级会议(至9月6日).
基辅--国际货币基金组织(IMF)代表团访问乌克兰,商讨2013年预算、能源业改革和社会计划的技术内容(最后一日).
华沙--波兰央行宣布利率决定(0930).
内罗毕--肯尼亚央行货币政策委员会(MPC)会议.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 张涛
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
--台湾....[TW/DIARYCN]