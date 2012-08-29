〔意大利金融〕全球最古老的银行MPS上半年大亏,政府拟将其部分国有化

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透米兰8月28日电---意大利政府考虑持有银行业者Banca Monte dei Paschi di Siena(MPS)(BMPS.MI)的部分股权,此前这家全球历史最悠久的银行上半年因为资产减记录得大规模亏损,使其今年底几乎不可避免会出现全年亏损.
MPS是意大利第三大银行.该行被迫在6月寻求国家援助,以止住资本急减,并达到欧洲当局更严格的资本金要求.
根据与政府协商的计划,MPS将向财政部出售34亿欧元债券,只有在该行实现全年盈利的情况下才会支付那些债券的利息.
如果出现亏损,MPS将向政府发行新股.据一位金融业消息人士称,每次MPS无法支付债券利息时,意大利政府都将增持该行约3%的股份.
那种情况至少几乎肯定会在2012年出现,MPS周二称,今年前六个月亏损16.2亿欧元,受进一步大规模减记商誉和金融资产影响.
已将减记因素考虑在内的分析师预期MPS会亏损约10亿欧元.
"除了减记之外,这是一家亏钱的银行,营业表现很差.净利息收入在下降,存款也在减少,资产质量出现恶化,"一位不愿具名的伦敦分析师直言道.(完)
--编译 白云;审校 戴素萍
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。