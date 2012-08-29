〔中国公开市场〕逆回购或首次新增28天期,降准可能性进一步降低(更新版)

(新增市场人士评论)
* 公开市场仍可继续申报正/逆回购需求
* 逆回购需求申报首次增加28天期品种
* 逆回购操作期限拉长,降准可能性进一步降低
路透上海8月29日电---中国央行公开市场周三首次新增了28天期逆回购需求申报,若明日最终实现操作,意味着逆回购操作期限正逐步拉长,显示央行通过其调控流动性的信心,市场期盼已久的降准可能性进一步降低.
市场人士认为,中国将面临领导人换届,这之前货币政策运用可能会保持相对稳定,主要使用逆回购显然更为符合目前的政策基调.
业内人士周三透露,继周一后,中国公开市场一级交易商今日仍可继续同时上报正/逆回购需求,其中正回购期限为91天,逆回购期限包括七天、14天和28天期.
北京一券商交易员说,"唉!降准遥遥无期了."
而上海一银行交易员则指出,增加28天期品种可以拉长逆回购的平均期限,减缓逆回购频繁到期的压力,这可能也意味着逆回购逐步进入常态化.
中国人民银行研究局发布的报告称,中国进一步推进利率市场化改革的初步考虑是:确立中央银行公开市场操作目标利率,通过逐步扩大贷款利率下浮幅度和存款利率上浮幅度,寻找中国的均衡利率水平,逐步实现政策利率由存贷款基准利率向中央银行公开市场操作利率转化.
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央行公开市场周二逆回购操作量缩至1,250亿元人民币,随着上周央行巨量逆回购注入流动性,资金面明显趋于缓和,逆回购亦随之平稳减量.[ID:nSB1746966]
中国此前已连续九周进行逆回购助力流动性.上周公开市场共进行3,650亿元逆回购操作,净投放量达2,780亿元,为连续第三周实现净投放,且净投放量创七个月来单周最高.
今年以来,央行公开市场一直未发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.二季度末以来,由于银行间市场资金偏紧,央行公开市场滚动进行了逆回购操作,而未有正回购.
公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报本周的公开市场需求,具体包括正/逆回购和央票.如果某些操作未出现在需求名单中,就基本不太可能进行该项操作.(完)
--发稿 边竞/李宏薇; 审校 林高丽