《汇市简讯》欧元/美元卖盘温和,主要在窄幅区间内整理

0111GMT
* 过去10个小时在1.2557/77区间内整理
* 未来事件风险和暑假市场清淡令投资者作壁上观
* 波动区间底部承压,1.2535位于小时图中心的下方
* 1.2590/95料为重要阻力位,也是2012年跌势的38.2%回档位和100日移动均线切入位
* 浏览技术图表,请点击:(link.reuters.com/jyr32t).(完)
--编译 肖群英;审校
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