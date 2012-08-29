〔基金观点〕下半年中国债市呈慢牛格局,配置中高评级信用债--鹏华基金

路透上海8月29日电---鹏华基金管理公司旗下债券型基金经理普遍认为,目前经济基本面仍有利于债券市场,下半年债市将呈现慢牛格局,应继续配置中高评级信用债为主,维持中性久期.

鹏华信用增利债券型证券投资基金基金经理刘建岩指出,展望下半年,中国经济增长难以快速走出低迷,通胀也很可能继续处于较低水平.经济的持续疲弱将为政策进一步放松打开空间,但放松货币政策的作用效果需要一定时间来释放和检验,因此对经济增长的拉动不会立竿见影.

他指出,货币政策的进一步放松将为债市提供有效支撑,也很可能继续推动债市上涨.但是考虑到经济低迷或使部分低评级债券的信用风险增加,下阶段中、高评级信用债的市场表现很可能更加稳定.

而鹏华丰盛稳固收益债券证券投资基金基金经理初冬指出,尽管中国经济增速出现下行,但仍处于可接受的区间,同时目前没有出现明显的失业急剧上升状况,因此,货币政策及财政政策短期内不会出现大的转向,仍会以适度微调为主.同时,受外汇占款减少的影响,预计央行仍会下调存款准备金率,使得银行间资金保持在适度宽松水平.

鹏华丰泽分级债券型证券投资基金基金经理戴钢亦认为,在目前稳增长为首要目标的前提下,央行的货币政策将进一步放松,债券市场的收益率仍有进一步的下降空间.操作上,将保持较高的杠杆水平,重点关注中等评级的信用债,尤其是新发债券的投资机会.

总部位于深圳的鹏华基金,股东包括国信证券,意大利欧利盛资本资产管理公司和深圳北融信投资发展公司.截止6月底,公司管理资产总规模达1,158.15亿元人民币,管理29只基金和六只全国社保投资组合.(完)