《中国债券市场每日交易备忘》--8月29日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国铝业( 601600.SS )40亿元人民币九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),建行及民生银行主承 中国航空工业集团公司20亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA),建行及招商银行主承 南京禄口机场11亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+),南京银行主承 鞍钢股份( 0347.HK )( 000898.SZ )30亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),建行主承 湖南高速公路建设开发总公司9亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),兴业银行及进出口行主承 华能集团15亿元10年期中期票据簿记建档(主体评级AAA),光大银行及交通银行主承 中国化工集团25亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA),进出口行及中国银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 中国联通公司150亿元两个月期超短期融资券011205002,票面利率3.70% 中国北车601299.SS20亿元六个月期超短融011228002,票面利率3.90% 彩虹股份( 600707.SS )8亿元一年期短融041266006,票面利率5.85% 财政部300亿元10年期附息国债120015,票面利率3.39% 天津生态城投资12亿元七年期固息债1280231,票面利率6.76% 上海松江城镇建设投资12亿元六年期固息债1280234,票面利率6.28% 上海新长宁集团7亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280237,票面利率6.08% 重庆迈瑞城建投公司13亿元七年期固息债1280240,票面利率6.82% 遵义道路桥梁工程18亿元八年期固息债1280241,票面利率7.15% 毕节市信泰投资16亿元七年期固息债1280242,票面利率7.15% 三花控股集团5亿元三年期中票1282305,票面利率5.30% 都江堰兴市投资5亿元五年期中票1282306,票面利率6.18% ============================================================================== 三、缴款: 国家电网公司100亿元一年期短融 新疆建设兵团农十二师公司5亿元一年期短融 广西玉柴机器10亿元一年期短融 北京国有资本经营中心100亿元五年期中票 随州城投集团7亿元七年期固息债1280248,票面利率7.50% 云南省水利水电10亿元七年期固息债1280251,票面利率6.80% 珠海水务集团有限公司5亿元六年期固息债1280252,票面利率5.30% ============================================================================== 四、还本付息: 横店集团13亿元一年期短融1181379到期兑付,票面利率6.10% 光明食品集团10亿元一年期短融1181380到期兑付,票面利率5.89% 山东钢铁集团22亿元一年期浮息(半年定存基准)短融1181381到期兑付,基本利差2.10% 工商银行( 1398.HK )( 601398.SS )130亿元10年期发行人选择权(5+5)固息债050501付息,票面利率3.11% 财政部6,000亿元10年期特别国债0700001付息,票面利率4.30% 安徽能源集团12亿元三年期中票1182236付息,票面利率5.98% 中国远洋运输集团20亿元15年期固息债7102付息,票面利率4.58% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国证券报周三发表社评文章称,当前中国经济仍在筑底,稳增长目标要求货币政策维持 适度宽松,加之今年以来流动性投放渠道已发生根本变化,偏高的存款准备金率已不适于流动 性管理,长期看存款准备金率应趋势性下行,因此近来滚动进行的逆回购只能解资金燃眉之急, 不能取代下调存准率.[ID:nSB1748920] --中国人民日报周三发表评论员文章称,中国经济下行压力依然较大,但宏观调控政策仍 有较大回旋余地,且必须全国"一盘棋". --上海证券报周三引述天相数据称,中国已披露半年报的67家基金公司旗下1,085只基金 上半年盈利997.56亿元人民币,成为2010年以来基金"最赚钱的上半年";但同期管理费收入 同比下降14%,至129亿元.[ID:nSB1748908] ============================================================================== 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) --整理 冉莹; 审校 康熙泽/李宏薇