《中国债券市场每日交易备忘》--8月29日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])
一、新债招标:
中国铝业(601600.SS)40亿元人民币九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),建行及民生银行主承
中国航空工业集团公司20亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA),建行及招商银行主承
南京禄口机场11亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+),南京银行主承
鞍钢股份(0347.HK)(000898.SZ)30亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),建行主承
湖南高速公路建设开发总公司9亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),兴业银行及进出口行主承
华能集团15亿元10年期中期票据簿记建档(主体评级AAA),光大银行及交通银行主承
中国化工集团25亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA),进出口行及中国银行主承
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二、新债上市:
中国联通公司150亿元两个月期超短期融资券011205002,票面利率3.70%
中国北车601299.SS20亿元六个月期超短融011228002,票面利率3.90%
彩虹股份(600707.SS)8亿元一年期短融041266006,票面利率5.85%
财政部300亿元10年期附息国债120015,票面利率3.39%
天津生态城投资12亿元七年期固息债1280231,票面利率6.76%
上海松江城镇建设投资12亿元六年期固息债1280234,票面利率6.28%
上海新长宁集团7亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280237,票面利率6.08%
重庆迈瑞城建投公司13亿元七年期固息债1280240,票面利率6.82%
遵义道路桥梁工程18亿元八年期固息债1280241,票面利率7.15%
毕节市信泰投资16亿元七年期固息债1280242,票面利率7.15%
三花控股集团5亿元三年期中票1282305,票面利率5.30%
都江堰兴市投资5亿元五年期中票1282306,票面利率6.18%
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三、缴款:
国家电网公司100亿元一年期短融
新疆建设兵团农十二师公司5亿元一年期短融
广西玉柴机器10亿元一年期短融
北京国有资本经营中心100亿元五年期中票
随州城投集团7亿元七年期固息债1280248,票面利率7.50%
云南省水利水电10亿元七年期固息债1280251,票面利率6.80%
珠海水务集团有限公司5亿元六年期固息债1280252,票面利率5.30%
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四、还本付息:
横店集团13亿元一年期短融1181379到期兑付,票面利率6.10%
光明食品集团10亿元一年期短融1181380到期兑付,票面利率5.89%
山东钢铁集团22亿元一年期浮息(半年定存基准)短融1181381到期兑付,基本利差2.10%
工商银行(1398.HK)(601398.SS)130亿元10年期发行人选择权(5+5)固息债050501付息,票面利率3.11%
财政部6,000亿元10年期特别国债0700001付息,票面利率4.30%
安徽能源集团12亿元三年期中票1182236付息,票面利率5.98%
中国远洋运输集团20亿元15年期固息债7102付息,票面利率4.58%
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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:
--中国证券报周三发表社评文章称,当前中国经济仍在筑底,稳增长目标要求货币政策维持
适度宽松,加之今年以来流动性投放渠道已发生根本变化,偏高的存款准备金率已不适于流动
性管理,长期看存款准备金率应趋势性下行,因此近来滚动进行的逆回购只能解资金燃眉之急,
不能取代下调存准率.[ID:nSB1748920]
--中国人民日报周三发表评论员文章称,中国经济下行压力依然较大,但宏观调控政策仍
有较大回旋余地,且必须全国"一盘棋".
--上海证券报周三引述天相数据称,中国已披露半年报的67家基金公司旗下1,085只基金
上半年盈利997.56亿元人民币,成为2010年以来基金"最赚钱的上半年";但同期管理费收入
同比下降14%,至129亿元.[ID:nSB1748908]
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注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完)
--整理 冉莹; 审校 康熙泽/李宏薇