〔新西兰经济〕今年经济料成长1.7%,央行或等到2014年1月才升息--NZIER

路透惠灵顿8月28日电---新西兰经济研究所(NZIER)周二表示,2012年新西兰经济成长将是"稳定但平淡的",因消费者和政府为清偿债务而选择谨慎支出,这使得央行或将维持利率不变直到2014年.

NZIER在季度经济预估报告中指出,今年新西兰经济料成长1.7%,高于前次报告中预估的成长1.5%,因家庭支出小幅回升.

但经济成长料将平淡,因零售商和建筑商仍面临家庭支出减少的压力.家庭正在偿还2000年代初信贷繁荣时期所产生的债务.

新西兰政府通过严控支出,以便限制借贷并在2014/15年度实现预算恢复盈余的目标,但这么做令经济面临的阻力增加.

全球经济放缓是对新西兰构成的最大风险,因澳洲和中国的需求可能受创.这两个国家是新西兰最大的出口市场.

"欧洲主权债务危机正在影响我们在亚洲和澳洲的关键贸易伙伴,这将削弱我们的出口,"NZIER首席经济学家Shamubeel Eaqub表示.

他预计2013年经济增速将回升至2.7%,因坎特伯雷地区2011年遭遇地震后的重建工作回温,但他反复提醒由于该重建存在诸多不确定性,因此经济复苏将是逐步且不协调的.

美国严重旱情带来喜忧参半的影响.一方面推动新西兰乳制品和肉类价格上升,这有益于农户.但另一方面明年超市物品的价格会上涨,滋生通胀压力,并导致消费者不愿在其他项目上支出.

NZIER坚持认为,新西兰央行直到2014年1月才会升息25个基点.目前利率处在纪录低点2.5%,归因于全球风险持续和通胀风险有限.

路透访问的分析师预计,新西兰央行将在明年第二季开始升息.(完)