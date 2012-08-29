〔欧洲金融〕ECB管委利卡宁警告,决策者评论欧元危机前请三思--报导

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透赫尔辛基8月29日电---媒体援引欧洲央行(ECB)管理委员会委员利卡宁称,决策者在就欧元前景发表评论前应谨慎思量,以免引发市场忧虑,导致危机延烧.
"欧元不可逆转的信息极其重要,人们不应制造不确定性,从而让变数开始滋长,"他在周三出版的芬兰日报Aamulehti专访中表示.
本月稍早时,芬兰外长Erkki Tuomioja向英国每日电讯报表示,官员们已准备应对欧元区可能瓦解的局面.德国央行总裁魏德曼也直言不讳,反对欧洲央行购买受困成员国意大利和西班牙的债券.
利卡宁还担任芬兰央行总裁,但他并未提及任何决策者的名字.
这项在周一进行的专访中,利卡宁称若银行业问题没有得到遏制,欧元区危机恐将愈演愈烈.
"目前(危机)有透过银行业重新发作的威胁,因此必须根治银行业问题,"他说.
利卡宁提到,过去五年欧洲经济持续动荡,有些研究报告甚至估计,欧洲需要多达10年的时间才能让经济成长恢复正常.(完)
--编译 肖群英;审校 李婷仪/张涛
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。