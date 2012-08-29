〔欧洲金融〕ECB管委利卡宁警告,决策者评论欧元危机前请三思--报导

路透赫尔辛基8月29日电---媒体援引欧洲央行(ECB)管理委员会委员利卡宁称,决策者在就欧元前景发表评论前应谨慎思量,以免引发市场忧虑,导致危机延烧.

"欧元不可逆转的信息极其重要,人们不应制造不确定性,从而让变数开始滋长,"他在周三出版的芬兰日报Aamulehti专访中表示.

本月稍早时,芬兰外长Erkki Tuomioja向英国每日电讯报表示,官员们已准备应对欧元区可能瓦解的局面.德国央行总裁魏德曼也直言不讳,反对欧洲央行购买受困成员国意大利和西班牙的债券.

利卡宁还担任芬兰央行总裁,但他并未提及任何决策者的名字.

这项在周一进行的专访中,利卡宁称若银行业问题没有得到遏制,欧元区危机恐将愈演愈烈.

"目前(危机)有透过银行业重新发作的威胁,因此必须根治银行业问题,"他说.

利卡宁提到,过去五年欧洲经济持续动荡,有些研究报告甚至估计,欧洲需要多达10年的时间才能让经济成长恢复正常.(完)