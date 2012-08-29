〔英国财政〕抹平财政赤字之路漫长艰钜,大规模削减支出难以避免

路透伦敦8月28日电---民众怨声载道的财政撙节措施在英国已实施两年,经济衰退和黯淡的公共借款数据,增添了政府改弦易辙的压力.

财政撙节的影响如此痛苦,以致于近半数的选民认为财政大臣奥斯本应该下台.如果他留任并且继续推行在2017年基本抹平赤字的计划,前路会更加艰困痛苦.

削减赤字的进度低于预期,还有四分之三的计划要完成,大规模削减支出和福利对普罗大众荷包的冲击力,将高于目前为止采行的加税和削减投资.

经济恢复强劲增长或许会让削减支出变得比较容易,但分析师认为,数年之内经济不太可能恢复强劲成长,对于寻求在2015年连任的现任政府来说,很是头疼.

"这是一条漫长艰困的路,"巴克莱首席英国经济分析师Simon Hayes表示."福利政策改革才刚开始.政府势必是从最简单的入手,越后面会越困难."

**巨大的挑战**

英国2011/12年度预算赤字降至相当于国内生产总值(GDP)的8.2%,低于现任政府上台时的高点11.2%.虽然8.2%的比重低于美国,但仍较欧元区除西班牙、希腊和爱尔兰以外的国家高.

更重要的是经周期性因素调整的当前预算,这部份预算的赤字并不会随着经济回到趋势成长率而消失,也扣除了长期性投资计划.

奥斯本希望这部份预算在2017年恢复盈余,这部份的赤字也是未来政府需要抹平的.在2009/10年度,这部份赤字相当于GDP的5.5%,两年后也只降到4.6%.

财政部估计,填补这部份赤字需要永久性节约1,550亿英镑,过去两年已省下410亿,但也才占四分之一.

压低债务成本可以省下约170亿英镑,这也是为什么财政部如此在乎英国守住AAA评级的原因.

**削减支出**

到目前为止,大多数的财政节支都是透过加税、削减政府资本支出以及削减地方公共服务补助,如图书馆和社福机构.

但还有更多撙节措施未实施.虽然加税和资本支出计划已完成60%,但还有约90%的中央政府支出和福利削减待推行,政府单位大多还未公布落实细节.

保守党和自由民主党组成的联合政府寻求2015年连任,经济恢复成长将是缓和撙节措施苦痛的关键.

本月初接受路透调查的分析师预测,英国经济今年将萎缩0.3%,2013年将回到1.3%的温和增长.英国央行认为至少需要两年,经济增速才会回到正轨.

"如果经济成长力道较强,这些措施推行起来就会比较容易,"Hayes说,"经济低迷的时间越长,推动撙节计划的难度就越高,不论是从单纯的公共财政数字而言,还是政治上,都是如此."(完)