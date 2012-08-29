〔英国财政〕抹平财政赤字之路漫长艰钜,大规模削减支出难以避免

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透伦敦8月28日电---民众怨声载道的财政撙节措施在英国已实施两年,经济衰退和黯淡的公共借款数据,增添了政府改弦易辙的压力.
财政撙节的影响如此痛苦,以致于近半数的选民认为财政大臣奥斯本应该下台.如果他留任并且继续推行在2017年基本抹平赤字的计划,前路会更加艰困痛苦.
削减赤字的进度低于预期,还有四分之三的计划要完成,大规模削减支出和福利对普罗大众荷包的冲击力,将高于目前为止采行的加税和削减投资.
经济恢复强劲增长或许会让削减支出变得比较容易,但分析师认为,数年之内经济不太可能恢复强劲成长,对于寻求在2015年连任的现任政府来说,很是头疼.
"这是一条漫长艰困的路,"巴克莱首席英国经济分析师Simon Hayes表示."福利政策改革才刚开始.政府势必是从最简单的入手,越后面会越困难."
**巨大的挑战**
英国2011/12年度预算赤字降至相当于国内生产总值(GDP)的8.2%,低于现任政府上台时的高点11.2%.虽然8.2%的比重低于美国,但仍较欧元区除西班牙、希腊和爱尔兰以外的国家高.
更重要的是经周期性因素调整的当前预算,这部份预算的赤字并不会随着经济回到趋势成长率而消失,也扣除了长期性投资计划.
奥斯本希望这部份预算在2017年恢复盈余,这部份的赤字也是未来政府需要抹平的.在2009/10年度,这部份赤字相当于GDP的5.5%,两年后也只降到4.6%.
财政部估计,填补这部份赤字需要永久性节约1,550亿英镑,过去两年已省下410亿,但也才占四分之一.
压低债务成本可以省下约170亿英镑,这也是为什么财政部如此在乎英国守住AAA评级的原因.
**削减支出**
到目前为止,大多数的财政节支都是透过加税、削减政府资本支出以及削减地方公共服务补助,如图书馆和社福机构.
但还有更多撙节措施未实施.虽然加税和资本支出计划已完成60%,但还有约90%的中央政府支出和福利削减待推行,政府单位大多还未公布落实细节.
保守党和自由民主党组成的联合政府寻求2015年连任,经济恢复成长将是缓和撙节措施苦痛的关键.
本月初接受路透调查的分析师预测,英国经济今年将萎缩0.3%,2013年将回到1.3%的温和增长.英国央行认为至少需要两年,经济增速才会回到正轨.
"如果经济成长力道较强,这些措施推行起来就会比较容易,"Hayes说,"经济低迷的时间越长,推动撙节计划的难度就越高,不论是从单纯的公共财政数字而言,还是政治上,都是如此."(完)
--编译 沈以文;审校 王洋
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。