克林顿：巴西是新兴经济体中前景最好的

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
(本文由路透中文网编译提供)
路透圣保罗8月28日电---美国前总统比尔·克林顿周二表示，由于其稳定的经济框架，丰富的自然资源、与邻国友好的关系，巴西的长期前景似乎是新兴经济体中最好的。
克林顿表示：“如果我坐在房间里要为新兴国家未来下注，我会首选巴西。”
巴西经济在过去一年陷于停滞，预计2012年的经济增长率仅为1.7%，不及拉美平均预测水平的一半。一些工商界领袖认为，巴西的信贷和以大宗商品主导的增长模式近乎枯竭，呼吁政府减税并采取其他紧急措施刺激投资。
克林顿在圣保罗银行家论坛上发言，承认巴西存在一些问题，但表示相比欧美等受危机影响的经济体而言，巴西依然“看起来非常好”。
他表示，相比印度和中国，巴西的情况更被看好。印度的经济改革进程陷于停顿，而中国则与部分邻国关系吃紧，且存在水资源短缺和其他自然资源枯竭等风险。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。