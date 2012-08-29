《汇市简讯》美元/印尼卢比续涨至9,567,一个月NDF暗示将涨向9,580

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* 美元/印尼卢比受海外市场投机客的强劲买盘推动,劲扬至9,567,无本金交割远期外汇(NDF)续涨
* 一个月期NDF暗示汇价将涨至9,575/9,585,较昨日的9,565进一步上涨
* 现汇目前的交投区间在9,545-9,567,最新报在9,545-9,565
* 市场传言印尼央行今日早盘在9,545-9,550抛售美元/印尼卢比
(完)
--编译 白云;审校 张明钧
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