〔中国货币市场〕公开市场增报28天逆回购需求,隔夜品种下行七天大涨

路透上海8月29日电---在中国央行公开市场新增28天期逆回购需求后,银行间市场周三质押式回购加权利率CNREPO=CFXS隔夜下跌,而七天期品种大涨.交易员称,目前市场资金面依旧较为宽松,七天期回购升势不排除有机构"做价"所致,未来走势需要继续关注逆回购操作结果.

交易员并表示,公开市场拉长逆回购期限,将削弱近期降准预期.但对市场短期资金面而言,更多品种的流动性有利于支撑利率稳势.

中国央行公开市场周三首次新增了28天期逆回购需求申报,若明日最终实现操作,意味着逆回购操作期限正逐步拉长,显示央行通过其调控流动性的信心,市场期盼已久的降准可能性进一步降低.[ID:nSB1749120][CN/MMTCN]

对于七天回购利率的涨势,"看不懂啊,个人猜测会不会是大行为了出钱,把价格抬上去的,现在市场上还是挺松的."华南一银行交易员认为.

货币市场另一主要成交品种--14天期回购CN14DRP=CFXS加权利率仅微跌逾3个基点(bp),变动幅度不大.

华北一银行交易员补充说,二级市场七天期回购利率的大幅波动,或是各机构出于不同目的而进行的定价争夺.而近期公开市场逆回购中标利率的影响渐强,因此二级未来走势,还需要继续关注明日逆回购操作结果.

央行公开市场周二进行了总额1,250亿元人民币的逆回购操作,其中七天期操作量650亿元,中标利率持平于3.40%;14天期操作量600亿元,中标利率下跌5bp至3.55%.[CN/MMTCN]结果出来后,货币市场七天和14天品种加权利率明显下行.

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:06 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.6010 2.7038 -10.28 2,052.00

七天CN7DRP=CFXS 3.5290 3.0963 +43.27 321.38

14天CN14DRP=CFXS 3.2989 3.3222 -2.33 59.23

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.6040 2.7122 -10.82 740.32

七天CHICNY7D=CFXS 3.5860 3.1136 +47.24 22.40

==============================================================================(完)