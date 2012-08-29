奥普拉连续四年蝉联《福布斯》娱乐圈名人收入榜榜首

(本文由路透中文网编译提供)

路透洛杉矶8月27日电---财经网站《福布斯》周一公布最新的美国名人年度收入榜，脱口秀女王奥普拉·温弗里(Oprah Winfrey)连续第四年蝉联榜首，尽管她旗下新的电视网络业绩并不喜人。

《福布斯》周一发布文章称，虽然奥普拉与Discovery Communications合资组成的OWN有线电视频道不是很成功，但估计她旗下的电视节目《Dr. Phil》、《Rachael Ray》、《The Dr. Oz Show》及其他媒体产品让她在2011年5月-2012年5月期间进账1.65亿美元。

紧随其后的是电影导演迈克尔·贝(Michael Bay)，去年上映的《变形金刚3：黑月降临》、变形金刚玩具的热卖等其他收入，让他将1.6亿美元收入囊中。

另一位电影导演史蒂文·斯皮尔伯格(Steven Spielberg)以1.3亿美元的收入排名第三，收入主要来自参与音乐剧《一鸣惊人》(Smash)及影片《丁丁历险记》(The Adventures of Tintin)和《战马》(War Horse)。

奇幻大片《加勒比海盗4：惊涛骇浪》的制片人杰里·布鲁克海默(Jerry Bruckheimer)以1.15亿美元的收入排名第四，排名第五的是唱片制作人德瑞博士(Dr. Dre)，他的收入达1.1亿美元，主要来自他出售了“魔音”(Beats by Dr. Dre)耳机公司的部分股权。

上榜排名前十的还包括演员兼制片人泰勒·佩里(Tyler Perry)、电台主持人霍华德·斯特恩(Howard Stern)、作家詹姆斯·帕特森(James Patterson)、电影制片人乔治·卢卡斯(George Lucas)及唱片制作人兼电视制作人西蒙·考威尔(Simon Cowell)。(完)