〔中国债市动态〕现券收益率持稳成交清淡,机构仍需观望资金面发展

路透北京8月29日电---中国银行间债市现券早盘基本持稳,成交静淡.央行公开市场新增28天期逆回购需求申报,或预示进一步冲淡未来调降存准的可能,不过交易员认为,市场对短期政策宽松已不抱太大希望,所以今日对现券影响并不明显.

交易人士并表示,当前还很难看到明确的利好债市的信号,机构仍需观望资金面的发展.

"28天逆回购,央行这是铁了心(不降准)么?"上海一银行交易员称,不过今日新增28天逆回购需求申报,未对现券市场形成扰动,早盘交投并不活跃.

中国央行公开市场周三首次新增了28天期逆回购需求申报,若明日最终实现操作,意味着逆回购操作期限正逐步拉长,显示央行通过其调控流动性的信心,市场期盼已久的降准可能性进一步降低.[ID:nSB1749120][CN/MMTCN]

深圳一券商交易员认为,市场对于短期可能不会降准已基本达成共识,利率产品收益率经过前期回调后,后市方向不明.不过他认为,如果9月份资金面未如预期中紧张,或有利于利率债收益率的回落.

在中国央行公开市场新增28天期逆回购需求后,银行间市场周三质押式回购加权利率CNREPO=CFXS隔夜下跌,而七天期品种大涨.交易员称,目前市场资金面依旧较为宽松,七天期回购升势不排除有机构"做价"所致,未来走势需要继续关注逆回购操作结果.[CN/CN]

二级市场上剩余期限约6.775年的固息国债120010券最新双边收益率报价tCN120010=CFXM为3.2250%/3.2150%,上日末笔为3.2250%/3.2000%;剩余期限0.447年的固息国债120002券最新双边收益率报价tCN120002=CFXM为2.5401%/2.5401%,上日末笔为2.5700%/2.5554%.(完)