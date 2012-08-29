〔中国汇市〕人民币早盘微涨,近期汇价维稳是大概率事件

* 人民币早盘微涨
* 欧元大涨但中间价仅现微幅高开
* 近期人民币汇价维稳是大概率
路透上海8月29日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周三早盘微涨.欧元强势反弹而中间价仅现微幅高开.业内人士预计,正值中国领导人换届之际,人民币汇率维持稳定将是大概率事件.
交易员表示,虽然昨日欧元大涨,但今日人民币中间价仅现微幅高开.中国将面临领导人换届,市场参与者预计近期人民币汇价维稳可能性更大,因此企业和银行自身对人民币汇价均无单边预期,整体结、购汇需求平衡.
"现在对人民币汇价没有单边判断,近期就是在6.35-6.37之间波动较多,(美金兑人民币)6.35以下购汇盘就出来,6.37以上结汇盘就出来."上海一银行交易员称.
北京时间11:09,人民币兑美元即期报6.3512元,上日收报6.3530元.人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日为6.3391元,上日报6.3411元.
他并表示,在欧元区情况未进一步恶化的前提下,前期已深跌的欧元有小幅技术反弹的机会,进而对人民币中间价形成一定支持.
海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场上,美元/人民币一年期品种CNY1YNDFOR=最新报在6.4498/13,上日尾盘为6.4490.
北京时间11:25,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.3565/95元,上一交易日尾盘报6.3580元.
东京汇市欧元周三在亚洲交易时段持坚,此前在一波空头回补推动下全线走升.而澳元则在一个月低位附近徘徊,因市场对中国经济增长的担忧挥之不去.[FRX/CN]
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)
--发稿 刘昕; 审校 曾祥进
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