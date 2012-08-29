〔中国货币市场〕公开市场增报28天逆回购需求,隔夜品种下行七天大涨(更新版)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)

路透上海8月29日电---在中国央行公开市场新增28天期逆回购需求后,银行间市场周三质押式回购加权利率CNREPO=CFXS隔夜下跌,而七天期品种大涨.交易员称,目前市场资金面依旧较为宽松,七天期回购升势不排除有机构"做价"所致,未来走势需要继续关注逆回购操作结果.

交易员并表示,公开市场拉长逆回购期限,将削弱近期调降存款准备金率的预期.但对市场短期资金面而言,更多品种的流动性有利于支撑利率稳势.

中国央行公开市场周三首次新增了28天期逆回购需求申报,若明日最终实现操作,意味着逆回购操作期限正逐步拉长,显示央行通过其调控流动性的信心,市场期盼已久的降准可能性进一步降低.[ID:nSB1749120][CN/MMTCN]

对于七天回购利率的涨势,"看不懂啊,个人猜测会不会是大行为了出钱,把价格抬上去的,现在市场上还是挺松的."华南一银行交易员认为.

货币市场另一主要成交品种--14天期回购CN14DRP=CFXS加权利率由稍早的微跌转微涨,总体变动幅度不大.

华北一银行交易员补充说,二级市场七天期回购利率的大幅波动,或是各机构出于不同目的而进行的定价争夺.而近期公开市场逆回购中标利率的影响渐强,因此二级未来走势,还需要继续关注明日逆回购操作结果.

央行公开市场周二进行了总额1,250亿元人民币的逆回购操作,其中七天期操作量650亿元,中标利率持平于3.40%;14天期操作量600亿元,中标利率下跌5bp至3.55%.[CN/MMTCN]结果出来后,货币市场七天和14天品种加权利率明显下行.

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.6033 2.7038 -10.05 3,203.99

七天CN7DRP=CFXS 3.5264 3.0963 +43.01 437.47

14天CN14DRP=CFXS 3.3606 3.3222 +3.84 97.24

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.6178 2.7122 -9.44 1,165.22

七天CHICNY7D=CFXS 3.5670 3.1136 +45.34 82.00

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上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 2.9800 2.2050 +77.50 358.40

七天<0#CN7DRPO=SS> 3.0700 3.1000 -3.00 78.95

14天<0#CN14DRPO=SS> 3.0000 2.9050 +9.50 1.05

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.6200 2.7100 -9.00 --

七天CN7DRPFIX=CFXS 3.5400 3.0800 +46.00 --

14天CN14DRPFIX=CFXS 3.3044 3.3200 -1.56 --

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 2.5992 2.7001 -10.09 --

七天SHICNYSWD= 3.5279 3.0817 +44.62 --

三个月SHICNY3MD= 3.6335 3.6379 -0.44 --

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