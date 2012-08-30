《独家新闻》逆回购或是中国目标利率选项,但需后期坚持操作支持--央行官员

路透北京8月30日电---一位熟知利率市场化政策讨论进程的中国人民银行官员近日向路透表示,存贷款利率浮动区间的扩大推进着利率市场化进程,但合适的政策目标利率仍在选择中.可以明确的是,从发达国家的成熟经验来看,政策目标利率也必须在大量市场实际成交中产生.

他并表示,逆回购利率或是选项之一,但需要后期继续坚持不同期限的大量长期操作夯实.

"市场的目标利率,现在还没一个合适的,"该官员称,"政策利率不能用行政的方式来设计,而要通过大量不间断的实际交易来产生,从规模和期限都成为市场认可的利率.逆回购操作的时间还不够长,要拿这个做基准利率,必须要长期坚持做下去."

至于上海银行间同业拆放利率(Shibor),其则表示,该基准并非通过市场交易产生,且基于此基准开发的产品数目也少.

路透尚未联络到央行对上述消息给予置评.

今年二季度末以来,由于银行间市场资金偏紧,央行在公开市场持续进行逆回购操作,周三更是新增较长期限--28天期的逆回购需求申报,为近10年来首见,惟28天期在周四并未现身.[CN/MMTCN](完)