《热点聚焦》中国境内又多又便宜的美元正改变市场参与者的金融行为

墨西哥金融：央行将提供多达200亿美元外汇对冲以扶助披索
路透墨西哥市2月21日 - 墨西哥金融政策高层官员周二表示，央行将提供多达200亿美元的外汇对冲，这项重大政策转向是为了协助墨西哥抑制重创披索的波动性。
* 境内美元兑人民币远掉升水创历史高位
* 主因境内美元流动性较强导令利率下降
* 美元远掉升水续涨空间有限
* 在岸市场正间接影响境外市场
* 银行净息差承压
作者 李然
路透北京8月31日电---美元受宠程度的逐级上升以及在中国金融体系及企业帐户大量囤积,正在改变着资金跨境流动、境内外银行和境内企业的金融行为.
此前已习惯人民币长期升值过程的市场参与者,在经历了此轮美元升值影响下的操作演练后,将会更加适应汇率的市场波动,从而为应对中国资本帐下开放后所带来的汇率波动积累丰富的经验.
境内美元兑人民币远掉升水从来没这么高过.7月下旬开始短短一个月间,一年期美元升水USDCNY1Y=CFXS就从200点涨到了历史高峰1,400点子,目前仍在1,200点子上方盘踞.
参看2007年以来境内美元升水示意图,请点选链接(here)
从理论上说,货币掉期的点差直接反映的是两种货币当期利率水平的差异--美元升水创下高位,意味着美元资金利率明显低于人民币水平,反映出境内美元正空前泛滥.
以路透美元兑人民币掉期报价CNY1YFIX=R显示,目前境内一年期美元利率仅为0.8445%,与LIBOR的利差达1,905个点子.
中国充裕的美元不仅让境内银行倍感压力,为减少成本而下调美元存款利率;境外银行同样不得不接受美元资金逆转的事实,在中国境内美元贷款客户不断减少的同时,将自身的角色定位在提供境内美元流向境外客户的中介服务上.
"政府一直希望看到的'藏汇于民'正在变为现实.但从来没来出现过的美元流动性在境内市场的充裕,又给政策层、银行以及企业带来诸多的新问题."中国农业银行战略规划部研究员付兵涛指出.
研究人士并认为,除了美元兑人民币出现升值预期、企业避险情绪上升、海外业务增长放缓及境内美元贷款需求减少,都是导致美元资金大量囤积在银行体系内的原因.
中国此前长期存在的双顺差格局,令人民币一直处于升值通道中,且企业与居民长期不愿持有美元,中国央行成为美元的最大买家.在2008年时一年期美元/人民币在掉期市场上曾创下贴水7,000点子的历史纪录,显示出当时美元的匮乏.
**美元远掉升水料持续存在**
美元掉期升水居高不下的背后,是企业在面对投资和商业机会减少,又面临国内外经济风险时资产外币化的生存策略.在这些因素发生扭转之前,这一趋势很可能将持续存在.
兴业银行首席经济学家鲁政委就对路透说,"从我们接触到的客户反馈来看,越来越多的人认为,人民币汇率目前的贬值压力并非暂时性的,所以看是客户有越来越多的购汇行为,而不是在现货市场卖出美元."
"只要客户不结汇,这个趋势还会一直延续.如果人民币贬值预期和宏观经济预期反转,客盘完全结汇,升水会下来非常快."上海一家银行的外汇交易员说.
从外管局代客结售汇数据来看,去年底以来结售汇净额就明显缩小,截至今年7月为止的一年中,有4个月份出现净售汇,7月当月净结汇仅5亿美元,远低于去年内期432亿美元.[ID:nSB1742904]
央行今年7月金融统计数据报告也显示,7月末外币存款余额4,124亿美元,同比增长66.5%.不过,存款快速攀升的同时,贷款需求却相对疲软,7月末外币贷款余额5,834亿美元,同比增长16.2%,仅比人民币同期贷款余额增速15.9%略高.
参看截至2012年7月一年间国内银行代客结售汇净额示意图,请点选链接(here)
参看2012年1-7月本外币存贷款同比增速示意图,请点选链接 (here)
这符合外管局7月底时所做判断,即当前境内企业和个人由做空转向做多美元,开始"负债本币化、资产外币化"的财务运作.私营部门对持有美元的兴趣变浓,折射出对国内外经济前景不确定性的不安.
**美元远掉升水料不会继续走升**
不过,虽然美元远掉升水还会持续一段时间,但升水继续大幅上涨可能性却不大.
"美元流动性充裕的影响,还要进一步看境内美元池子中的规模,以及美元升值预期持续的时间."付兵涛称,"根本的决定因素,还是要看中国经济基本面对汇率的影响."
银行人士称,2008年时境内美元利率相对更低,境内美元贷款需求极盛,但当时外汇主管部门调减金融机构短期外债指标,加剧了境内美元流动性紧张的局面,加之当时的人民币升值预期较强,都扩大了08年一季度境内本外币利差.
央行2008年一季度货币政策执行报告显示,当年3月末外汇贷款余额为2,688亿美元,同比增长56.9%,比年初增加488亿美元.
从该角度来看,目前资本帐户不完全开放、个人外汇兑换限制等因素,都使得境内美元流动性不会出现过度泛滥;而央行逆回购常态化令人民币流动性紧张状况得以缓解,美元升水幅度并没有继续扩大的动力.
而从境内美元利率期限结构上看,由于投资者对于长期风险仍有忌惮,美元流动性主要集聚于短端,这造成短端利率已接近同期限的LIBOR利率,长端则仍保持一定利差.
央行二季度货币政策执行报告显示,上半年人民币外汇掉期交易累计成交金额折合1.14万亿美元中,隔夜美元掉期成交5,993亿美元,占掉期总成交额的52.8%.
**影响企业融资行为**
掉期做为外汇市场上的主打衍生产品,银行和企业主要将其当作融资产品来利用.
中国某大型家电制造出口商的外汇交易员Sunny向路透介绍称,目前该企业账面有1亿多美元现金,之前是没这种情况的.这部分资金趴在账上"待价而沽",等价格做SPOT(现汇交易).
此外该企业还利用掉期工具,针对人民币贬值预期进行套利交易.其手中100亿元人民币的资金中,约5%即5亿人民币通过掉期工具融得.
也就是说,该企业与银行签订协议,用美元在即期市场购入人民币(5亿元人民币约合7,874万美元),并在约定期限之后做一笔反向交易,即以约定的加上一定美元升水后的汇率,换回等量的美元.
这样做相当于抵押美元资产获得人民币负债,在美元升值预期下套利,并利用利率较高的人民币进行收益更高的投资,同时承担未来汇率与预期不符时可能产生的汇兑风险.
"(掉期)我们有做,但主要是套利,赚美元升值的那部分.以前是(赚)人民币升值."Sunny说.
这种融资产品在人民币升值时被广泛利用.因在人民币升值时做一笔掉期交易,相当于存人民币借美元,然后同时再卖出远期美元收人民币,对于企业和银行来说,都是无风险的融资操作.
2009年,中国境内的美元贷款创出1,362亿美元的天量,同比多增1,105亿美元,这一产品的利用可谓功不可没.随后,为堵住银行和企业这一套利渠道,中国外汇局2010年将银行结售汇头寸管理从收付实现制改变权责发生制.随后的2010年、2011年,中国境内的美元贷款则分别下降到740亿美元、882亿美元.
今年以来,新增外汇贷款却不断下滑,1-7月仅为447亿美元.据银行交易员反应,目前以掉期做融资的手法并不普及,主要是人民币贷款受严格的额度限制,在即期存美元贷人民币的可行性并不高.
随着人民币汇率接近均衡水平,中国外管局再度放宽了银行的结售汇
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