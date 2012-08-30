〔中国公开市场〕今日将进行400亿元逆回购,期限七和14天--业内人士

路透上海8月30日电---业内人士周四透露,中国人民银行公开市场今日将进行400亿元人民币逆回购操作,期限包括七天和14天,而昨天申报需求的28天期品种则未现身.路透据此测算,本周央行公开市场将净回笼540亿元.

其中七天期逆回购操作量为100亿元,14天期为300亿元.

央行公开市场周三新增了28天期逆回购需求申报,意味着逆回购操作期限正逐步拉长,显示央行通过其调控流动性的信心,市场期盼已久的降准可能性进一步降低.

公开市场周二逆回购操作量缩至1,250亿元,随着上周央行巨量逆回购注入流动性,资金面明显趋于缓和,逆回购亦随之平稳减量.[ID:nSB1746966]

上周公开市场共进行3,650亿元逆回购操作,净投放量达2,780亿元,为连续第三周实现净投放,且净投放量创七个月来单周最高.

今年以来,央行公开市场一直未发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.二季度末以来,由于银行间市场资金偏紧,央行公开市场滚动进行了逆回购操作,而未有正回购.

公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报本周的公开市场需求,具体包括正/逆回购和央票.如果某些操作未出现在需求名单中,就基本不太可能进行该项操作.(完)