《中国金融分析》央行意图拉长逆回购期限,操作常态化削弱短期降准可能

* 连续第10周逆回购,本周净回笼540亿元

* 28天逆回购虽询而不发,但预示期限品种有拉长趋势

* 量价调控兼顾,逆回购趋向常态化

* 短期降准可能性再削弱

作者 边竞

路透上海8月30日电---随着紧张的市场流动性逐步缓和,中国央行本周公开市场逆回购操作力度明显减弱,当周并转为净回笼,终结此前连续三周的净投放.而央行新增28天期逆回购需求申报,则预示逆回购正逐步常态化,短期降准可能性再削弱.

28天逆回购最终询而不发,主因或为需求不足.不过市场人士认为,启动需求申报已向市场传递了明确信号,表明逆回购期限有拉长趋势,品种更为丰富将助其成为常规化操作工具.

"(28天逆回购)可能是因为整体的(需求)量太少,所以就没有发.期限越长,需求不是很多,大家还是期待着资金成本能更便宜一点."南京银行研究部经理黄艳红称.

央行公开市场周三新增28天期逆回购需求申报,为近10年来首见,但周四并未现身.前次28天逆回购操作是在2002年12月31日.

她并指出,央行既然有意推出较长期限的逆回购,调降存款准备金率的可能性进一步下降;不过央行近期在公开市场的动作"层出不穷,很难让市场猜透."

平安证券固定收益部研究主管石磊也认为,目前通过七天和14天逆回购已基本能满足机构的资金需求,而28天期限偏长,利率也更高,在资金不紧张的情况下,并不受市场欢迎.

华东一银行交易员则表示,"以前刚发14天的时候投的人也少,现在14天投的比七天多,大家估计需要一点时间适应,然后再加几次流动性紧张刺激一下."

本周公开市场共进行1,650亿元人民币逆回购,滚动操作已持续10周,期限包括七天和14天,当周净回笼540亿元.其中周二进行了1,250亿元逆回购中,14天逆回购中标利率小跌5个基点(bp)至3.55%,七天期利率持稳在3.40%;周四则共进行了400亿元逆回购,两个期限品种利率均不变.

**逆回购趋向常态化**

近期逆回购对货币市场的量价调控影响力与日俱增,而随着28天逆回购这一新期限品种被列入央行的操作列表,逆回购常态化的趋势愈发明显.

上海一银行交易员就认为,央行对逆回购情有独钟,或是因其可以在数量价格两方面都可以进行调节.

中国人民银行研究局此前发布报告称,中国进一步推进利率市场化改革的初步考虑是:确立中央银行公开市场操作目标利率,通过逐步扩大贷款利率下浮幅度和存款利率上浮幅度,寻找中国的均衡利率水平,逐步实现政策利率由存贷款基准利率向中央银行公开市场操作利率转化.[ID:nSB1744732]

目前银行间市场资金面依旧宽松,周四早盘质押式回购加权利率CNREPO=CFXS隔夜续跌,七天品种涨幅则大幅缩减.[CN/CN]

北京一大型券商分析师谈到,从市场的效果来看,即便资金不紧张,由于逆回购利率维持相对高位,令二级市场回购利率难以回落;市场利率的高企对实体经济还是有负面影响,因此不排除未来央行还会对货币政策有所调整.

他指出,央行目前仍处于一个政策观察期,因为8月份经济数据尚未出炉,央行此时推出28天逆回购需求申报,可能有试探市场反应的意图,即"如果不降准只用逆回购,大家将如何解读."

他并认为,短期内只用逆回购操作,流动性不会出现大的问题,但一旦资金面出现较长期的趋势性紧张,仅凭逆回购滚动操作会面临压力,因此从长期看,再次降准仍有必要性.

上周公开市场共进行3,650亿元逆回购操作,净投放量达2,780亿元,为连续第三周实现净投放,且净投放量创七个月来单周最高.

今年以来,央行公开市场一直未发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.二季度末以来,由于银行间市场资金偏紧,央行公开市场滚动进行了逆回购操作,而未有正回购.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

------------------------------------

逆回购 (周二) 1,250

(周四) 400

央票到期 10

正回购到期 300

逆回购到期 2,500

====================================

净回笼 540 (完)

--审校 张喜良

中国债市相关新闻[CN-DBT-CMN] 中国货币市场相关新闻[CN-MMT-CMN]

中国债市市场报导[CN/CN] 中国公开市场报导[CN/MMTCN]

中国债市利率产品相关新闻[CNY/CN-DBT] 中国债市信用产品相关新闻[COR/CN]

中国票据市场报导[CN/CPCN] 中国经济相关新闻[CN-MCE-CMN]

中国利率相关新闻[CN-INT-CMN] 中国已公布经济指标/主要金融数据[ECI/CN]

索引页面 CNFIXINDEXC 报价商信息 CNFIXINDEXC02

央行票据参考率报价 <0#CNTBFIXBMK=> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIXBMK=>

金融债参考率报价 <0#CNSOVFIXBMK=>