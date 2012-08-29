〔欧元债市〕德债盘初变动不大,静候欧洲央行购债计划细节

路透伦敦8月29日电---德债期货周三几无变动,并料将继续在窄幅区间内交投,因投资者静候欧洲央行购债计划细节.计划意在打压受困欧元区国家的借贷成本.

距离欧洲央行货币政策会议只剩约一周时间,投资者不愿大举建仓.新一轮资金从西班牙出逃,也凸显出令该国融资成本重回可持续水平的迫切性.

就在西班牙公布的数据显示,该国经济衰退加深之时,占西班牙经济规模约五分之一的东北部地区加泰罗尼亚也表示需要中央政府救助.[ID:nSB1748648]