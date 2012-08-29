〔欧元债市〕德债盘初变动不大,静候欧洲央行购债计划细节

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透伦敦8月29日电---德债期货周三几无变动,并料将继续在窄幅区间内交投,因投资者静候欧洲央行购债计划细节.计划意在打压受困欧元区国家的借贷成本.
距离欧洲央行货币政策会议只剩约一周时间,投资者不愿大举建仓.新一轮资金从西班牙出逃,也凸显出令该国融资成本重回可持续水平的迫切性.
就在西班牙公布的数据显示,该国经济衰退加深之时,占西班牙经济规模约五分之一的东北部地区加泰罗尼亚也表示需要中央政府救助.[ID:nSB1748648]
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。