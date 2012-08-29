〔全球金市〕金价持于逾四个月最高位附近,市场关注美联储动向

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量
涨跌%
现货金 1667.69 1.16 +0.07 6.64
现货银 30.85 0.01 +0.03 11.41
现货铂金 1519.49 8.29 +0.55 9.08
现货钯金 633.60 -1.30 -0.20 -2.90
COMEX 12月期金 1670.90 1.20 +0.07 6.64 9397
COMEX 9月 期银 30.83 -0.05 -0.15 10.44 3624
汇率
欧元/美元 1.2561
美元/日圆 78.52
附注: 现货月报价为美元/盎司;TOCOM期约报价为日圆/克.(完)
--编译 兰秀娟/田建华;审校 隋芬/艾茂林/张明钧
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