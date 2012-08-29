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债券 | 2012年 8月 29日 星期三 15:35 BJT

〔标题新闻〕瑞典智库NIER将该国今年GDP增速预估上调至1.3%,将明年增速预估下调至1.8%

注:NIER为National Institute of Economic Research的缩写.

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nS3E8CO010]

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