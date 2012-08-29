〔中国债市〕人民币利率互换略上行,新增28天期逆回购申报冲淡降准预期

路透北京8月29日电---中国人民币利率互换(IRS)周三止跌且略现上行,公开市场新增28天期逆回购需求申报,再度冲淡降准预期.交易员称,当前二级市场资金成本受逆回购中标利率影响僵持不下,如果逆回购常态化,那么资金利率或维持高位,这将不利于IRS短端下行.

他们并认为,对于8月宏观经济数据并不看好,但是考虑当前IRS长端与短端品种利差有限,所以如果后者不能有所表现,将限制长端走低空间.

"现在看(央行)这种操作方法,(在未来一段时间)没有降准的可能了.用逆回购也是挺灵活的,如果能达到目的的话也不用选择去降准了."上海一银行交易员认为.

他认为,资金面情况、资金价格走势以及陆续公布的宏观数据都将左右市场表现."数据应该不会好到哪里去,钱应该还是有的,但是资金价格还是低不下来啊."

在中国央行公开市场新增28天期逆回购需求后,银行间市场周三质押式回购加权利率CNREPO=CFXS隔夜下跌,而七天期品种大涨.交易员称,目前市场资金面依旧较为宽松,七天期回购升势不排除有机构"做价"所致,未来走势需要继续关注逆回购操作结果.[CN/CN]

路透最新调查显示,中国8月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI料将回落至荣枯线分水岭,创下九个月低点.虽然历史数据显示8月官方PMI往往回升,但当前中国经济下行压力较大,导致制造业匮乏回暖动力.[ID:nSB1747558]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周三 3.2929/3.4071 3.0558/3.1508 3.0333/3.1267 3.0433/3.1417 3.0450/3.2950

周二 3.2714/3.3814 3.0358/3.1292 3.0150/3.1133 3.0350/3.1350 3.0433/3.2917

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变动 0.0215/0.0257 0.0200/0.0216 0.0183/0.0134 0.0083/0.0067 0.0017/0.0033

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年7月人民币IRS成交的名义本金总额为2,248.03亿元,环比减少近三成.(完)