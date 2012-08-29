《汇市简讯》中长期大户买入澳元/美元,而投机客解除多仓

0803GMT
澳元走势似乎在投机客仓位调整和中长期大户资金流动之间拉锯.后者仍倾向于买入,今日公债标售表现强劲,随后并出现大举轧空行情.
投机客做多澳元[ID:nSB1743988],因此会容易受到中国股市和近期数据表现疲软影响.
不过,澳元面临一些更强劲支撑.欧元/澳元报1.2125(2月7日低位).澳元/美元200日移动均线切入位为1.0308,日线图云区顶端在1.0257.澳元并非无奈之选.在中长期大户和技术面的支撑下,有人试图在停止单驱动的跌势中逢低买入.(完)
--编译 兰秀娟;审校 隋芬
全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ
汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]
国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]
所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]
汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]
美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]
欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]
人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN]
现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=