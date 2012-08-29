《汇市简讯》加元利好,但随中国股市收低而走软

0821GMT
* 中国股市收低令商品货币承压
* 美元兑加元受到对加元逢高抛盘支撑.在0.9900-20有良好供盘
* 本地银行传言加元受到并购交易支撑
* 防御障碍位为0.9825和0.9800.公司买盘亦有相当规模
* 今年低位亦为0.9800,预计将有强力支撑
* 强阻力位料为21日移动均线0.9932与8月23/22日高位0.9949/48.(完)
--编译 石冠兰; 审校 隋芬
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