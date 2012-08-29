〔中国债市〕现券走势偏弱,公开市场逆回购期限或拉长打压降准预期

路透上海8月29日电---中国银行间债市周三现券收益率略有上行.央行公开市场逆回购操作期限或拉长至28天期,进一步打击机构对降低存款准备金率的政策预期,二级市场上买兴不旺,抛盘居多,成交亦不活跃.

交易员并表示,机构操作趋同,即缩短久期并减轻仓位,最先就反应在信用债上.一些评级较好或者年内到期的短融品种尚见部分买需支撑,其余期限较长的如中票类则抛压较重;而信用债的疲弱又会传导至利率债,导致整个二级市场买气低迷.

"今天收益率上了一点,大概1-2个bp(基点)吧.央行推28天逆回购,货币政策(降准)预期又要落空了,所以积极性不大,降低久期为主."华东一商业银行交易员称,"大家都这么看的话,这个市场好不到哪里去."

而对延续冷清走势的信用债板块,上海一商业银行交易员表示,除了政策预期频频落空外,央行主要通过逆回购来支援资金面,导致机构对整体流动性的预期并不稳定,"时紧时松的",买盘稀疏首先冲击的就是信用板块,信用品种走势不振,又会拉动整个利率债收益率也往上走.

中国央行公开市场周三首次新增了28天期逆回购需求申报,若明日最终实现操作,意味着逆回购操作期限正逐步拉长,显示央行通过其调控流动性的信心,市场期盼已久的降准可能性进一步降低.[ID:nSB1749120][CN/MMTCN]

上述上海交易员并指出,本来机构普遍看法是,经济前景不乐观,对债市应有提振,但目前实际情况是,现券长端的抛盘并不轻,反而大家更倾向于缩短久期,"所以就是这样一种胶着和纠结的状态,对央行用逆回购来平衡资金面,机构还是不放心,目前资金成本也偏高,利润其实挺薄的,看明天逆回购的(利率)水平和量吧."

而银行间市场周三质押式回购加权利率CNREPO=CFXS隔夜下跌,七天期品种则大涨.交易员称,目前市场资金面依旧较为宽松,七天期回购升势不排除有机构"做价"所致,未来走势需要继续关注逆回购操作结果.[CN/CN]

二级市场上剩余期限约4.471年的固息国债120003券最新双边报价CN120003=CFXM为3.0800%/3.0500%,上日末笔为3.0660%/3.0500%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 2.5999 3.5245

上日 2.7038 3.0963

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.9010/2.8430

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.6700/2.6100

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.1110/3.0520(完)

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