路透伦敦8月29日电---以下为分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

德国商业银行:

欧元/美元:技术图表显示昨日上行呈现外包线型态,已重新聚焦位于1.2597/1.2600美元的两个费波纳奇回档技术位(始自6月走势的78.6%回档位和今年走势的38.2%回档位).只有跌破短期上行趋势线1.2370美元,才能缓解上行压力并表明中期下行趋势重启.守在此水准之上,则依然有上探可能.1.2600美元上方的阻力位在1.2624/26美元和1.2672美元,即1月低点以及6月7日和11日所及高位.关键阻力仍在1.2669/1.2748阻力区域,将压制周线收盘价,这是2011-12年下行趋势通道阻力线切入位和6月峰值汇集地.

美元/日圆:仍然关注2012年支撑线切入位78.19日圆.只要守住该水准至8月低点77.90的支撑区域,则将维持中期偏多观点,且80.00心理区域仍会受到关注.但在此之前,我们意识到云区阻力目前在78.97/79.14日圆,或将成为近期的强劲阻力.但若77.90日圆未能守住,则将为重探6月低点77.65开路.

欧元/英镑:持续走高,但尚未攻克8月高点0.7963英镑.若受至于此水准,则会回落至短期支撑线切入位0.7838,需跌破该水准方能重启下跌走势.60分钟技术图表上目前在0.7910英镑的云区支撑,为8月21日以来的上行走势构成支撑.若跌破0.7910,则将说明上行推力可能减弱.若突破0.7963,则上方的心理关卡0.8000将重回视野.

纽约 当日 今年来 2011年

0808GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2542 1.2564 -0.18 -3.11 1.2945

美元/日圆 JPY= 78.49 78.50 -0.01 +2.01 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 98.46 98.62 -0.16 -1.11 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9573 0.9556 +0.18 +2.10 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5813 1.5816 -0.02 +1.79 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9891 0.9882 +0.09 -2.96 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0361 1.0372 -0.11 +1.33 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.8023 0.8043 -0.25 +3.07 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 81.320 81.390 -0.09 +3.41 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 62.980 63.110 -0.21 +5.26 59.830

英镑/日圆 GBPJPY=R 124.13 124.20 -0.06 +3.85 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2904 1.2889 +0.12 -1.69 1.3126

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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 王翔琼;审校 田建华

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